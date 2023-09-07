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Блинкен посетил Ягодное, где россияне держали сотни гражданских в подвале школы

"Европейская правда", "Украинская правда"Четверг, 7 сентября 2023, 18:38
Блинкен посетил Ягодное, где россияне держали сотни гражданских в подвале школы
Энтони Блинкен в школе Ягодного, фото AFP via Getty Images

Госсекретарь США Энтони Блинкен посетил село Ягодное в Черниговской области, где российские оккупанты в школьном подвале удерживали несколько сотен гражданских, и был поражен последствиями российской агрессии против Украины.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Госдепа США

Прямая речь: "Все это сводится к человеческому измерению, к жизням, историям мужчин, женщин и детей – таких как те люди, которые были заключены в подвале этого здания рядом с нами… И это только одно здание в одном селе, в одной общине в Украине, и это история, которую мы видели снова, и снова, и снова".

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Детали: Госсекретарь США отметил, что российская оккупационная армия продолжает совершать зверства на территории Украины, и напомнил о вчерашнем обстреле Константиновки в Донецкой области, жертвами которого стали 16 человек.

"Но мы также видим несколько другое, что-то невероятно сильное, и это чрезвычайная стойкость украинского народа… украинцы объединяются, чтобы обезвредить боеприпасы и мины, и все отстроить – буквально вернуть землю, которую у них забрали. Мы очень гордимся тем, что являются партнерами Украины во всех этих усилиях", – подчеркнул Блинкен.

Этому предшествовало: Ранее Блинкен посетил объект Государственной пограничной службы Украины на окраине Киева.

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Американский госсекретарь прибыл в Украину накануне. Находясь в Киеве, Блинкен сказал, что Вашингтон видит прогресс украинского контрнаступления, и Штаты позаботятся о том, чтобы Украина и сейчас, и в долгосрочной перспективе получала необходимую помощь.

Также он объявил о выделении для помощи Украине более миллиарда долларов.

Справка: Село Ягодное в Черниговской области было захвачено российскими оккупантами в марте 2022 года. 

Когда войска РФ вошли в село, они выгнали мужчин, женщин и детей из домов, угрожая им оружием, и отвели в подвал местной школы, где продержали четыре недели. В течение 28 дней, с 3 марта по 31 марта 2022 года, более 350 жителей села находились в подвале площадью 197 м². Во время пребывания в подвале умерли 10 человек.

Темы: БлинкенЧерниговская областьвойнаоккупация
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