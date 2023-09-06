Блинкен оценил контрнаступление: Хороший прогресс
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в Киеве, что Соединенные Штаты видят хороший прогресс по контрнаступлению вооруженных сил и пообещал Украине долговременную поддержку.
Источник: Блинкен во время совместного с главой МИД Украины подхода к прессе в Киеве, передает "Европейская правда"
Прямая речь: "Я здесь прежде всего для того, чтобы продемонстрировать нашу твердую поддержку Украины. Мы видели хороший прогресс в контрнаступлении. Мы хотим позаботиться о том, чтобы у Украины было то, что ей необходимо не только для успешного контрнаступления, но и в долгосрочной перспективе, чтобы она имела хорошие рычаги сдерживания, сильные оборонительные способности, чтобы агрессия не повторилась".
Детали: Блинкен напомнил, что во время каждого визита в Украину за время полномасштабной войны поражен храбростью и стойкостью украинцев.
Госсекретарь добавил, что США также будут сотрудничать с партнерами для того, чтобы помочь Украине восстанавливаться и становиться сильной экономикой и сильной демократией.
Что предшествовало:
- Госсекретарь США Энтони Блинкен и премьер Дании Метте Фредериксен прибыли в Киев утром 6 августа, через несколько часов после завершения российской ракетной атаки на столицу.
- Метте Фредериксен снова посетила Бучу, а после того выступила в Верховной Раде Украины.
- Энтони Блинкен вместе с главой МИД Украины почтил павших украинских воинов на Берковецком кладбище. В рамках визита запланированы его встречи с президентом и премьер-министром Украины.
- По информации Reuters, госсекретарь будет находиться в Украине два дня.