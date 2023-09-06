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Блинкен оценил контрнаступление: Хороший прогресс

"Европейская правда", "Украинская правда"Среда, 6 сентября 2023, 15:15
Блинкен оценил контрнаступление: Хороший прогресс
Энтони Блинкен, фото: Getty Images

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в Киеве, что Соединенные Штаты видят хороший прогресс по контрнаступлению вооруженных сил и пообещал Украине долговременную поддержку.

Источник: Блинкен во время совместного с главой МИД Украины подхода к прессе в Киеве, передает "Европейская правда"

Прямая речь: "Я здесь прежде всего для того, чтобы продемонстрировать нашу твердую поддержку Украины. Мы видели хороший прогресс в контрнаступлении. Мы хотим позаботиться о том, чтобы у Украины было то, что ей необходимо не только для успешного контрнаступления, но и в долгосрочной перспективе, чтобы она имела хорошие рычаги сдерживания, сильные оборонительные способности, чтобы агрессия не повторилась".

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Детали: Блинкен напомнил, что во время каждого визита в Украину за время полномасштабной войны поражен храбростью и стойкостью украинцев.

Госсекретарь добавил, что США также будут сотрудничать с партнерами для того, чтобы помочь Украине восстанавливаться и становиться сильной экономикой и сильной демократией.

Что предшествовало:

ВИДЕО ДНЯ
  • Госсекретарь США Энтони Блинкен и премьер Дании Метте Фредериксен прибыли в Киев утром 6 августа, через несколько часов после завершения российской ракетной атаки на столицу.
  • Метте Фредериксен снова посетила Бучу, а после того выступила в Верховной Раде Украины.
  • Энтони Блинкен вместе с главой МИД Украины почтил павших украинских воинов на Берковецком кладбище. В рамках визита запланированы его встречи с президентом и премьер-министром Украины.
  • По информации Reuters, госсекретарь будет находиться в Украине два дня.

Темы: Блинкенконтрнаступлениевойнапомощь Украине
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