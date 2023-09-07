Блінкен відвідав Ягідне, де росіяни тримали сотні цивільних у підвалі школи

Держсекретар США Ентоні Блінкен відвідав село Ягідне у Чернігівській області, де російські окупанти у шкільному підвалі утримували кількасот цивільних, і був вражений наслідками російської агресії проти України.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Держдепу США

Пряма мова Блінкена: "Все це зводиться до людського виміру, до життів, історій чоловіків, жінок і дітей – таких як чоловіки, жінки і діти, які ув'язнені в підвалі цієї будівлі поруч з нами… І це лише одна будівля в одному селі, в одній громаді в Україні, і це історія, яку ми бачили знову, і знову, і знову".

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Деталі: Держсекретар США наголосив, що російська окупаційна армія продовжує здійснювати звірства на території України, і нагадав про вчорашній обстріл Костянтинівки в Донецькій області, жертвами якого стали 16 осіб.

"Але ми також бачимо дещо інше, що є неймовірно потужним, і це надзвичайна стійкість українського народу… українці об'єднуються, щоб знешкодити боєприпаси і міни, і все відбудувати – буквально повернути землю, яку у них забрали. Ми дуже пишаємося тим, що є партнерами України у всіх цих зусиллях", – підкреслив Блінкен.

Цьому передувало: Раніше Блінкен відвідав об'єкт Державної прикордонної служби України на околиці Києва.

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Американський держсекретар прибув до України 6 вересня.

Перебуваючи в Києві, Блінкен сказав, що Вашингтон бачить прогрес українського контрнаступу, і Штати подбають про те, щоб Україна і зараз, і в довгостроковій перспективі мала необхідну допомогу.

Також він оголосив про виділення для допомоги Україні понад мільярда доларів.

Довідка: Село Ягідне в Чернігівській області було захоплене російськими окупантами у березні 2022 року.

Коли війська РФ увійшли до села, вони вигнали чоловіків, жінок та дітей із будинків, погрожуючи їм зброєю, та відвели до підвалу місцевої школи, де протримали чотири тижні. Впродовж 28 днів, з 3 березня по 31 березня 2022 року понад 350 мешканців села перебували у підвалі, площею 197 м². Під час перебування у підвалі померло 10 осіб.