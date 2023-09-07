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В российском Брянске беспилотник попал в промышленный объект

Елена РощинаЧетверг, 7 сентября 2023, 21:57
В российском Брянске беспилотник попал в промышленный объект
Атака беспилотников в Брянске, скриншот из видео Телеграм-канала Подслушано Брняск

Губернатор Брянской области Российской Федерации Александр Богомаз заявил об атаке беспилотником на промышленный объект в Брянске, Министерство обороні России утверждает, что один из двух беспилотников был уничтожен в воздухе. 

Источник: Александр Богомаз, Минобороны РФ в Telegram, российские паблики

Детали: Богомаз заявил, что украинцы "с помощью БПЛА" совершили атаку "на промышленный объект города Брянска". 

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В результате произошло возгорание административного здания. 

Пострадавших нет. 

На месте работают пожарные расчеты, оперативные и экстренные службы, сообщил российский губернатор.

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В то же время, Минобороны России заявило, что вечером 7 сентября "дежурными средствами ПВО над Брянском перехвачены два беспилотных летательных аппарата, один из которых уничтожен в воздухе".

По данным местных жителей, взрыв был слышен в районе завода "Кремний Эл", который производит микроэлектронику.

Темы: Росcиябеспилотникивойна
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