В российском Брянске беспилотник попал в промышленный объект
Губернатор Брянской области Российской Федерации Александр Богомаз заявил об атаке беспилотником на промышленный объект в Брянске, Министерство обороні России утверждает, что один из двух беспилотников был уничтожен в воздухе.
Источник: Александр Богомаз, Минобороны РФ в Telegram, российские паблики
Детали: Богомаз заявил, что украинцы "с помощью БПЛА" совершили атаку "на промышленный объект города Брянска".
В результате произошло возгорание административного здания.
Пострадавших нет.
На месте работают пожарные расчеты, оперативные и экстренные службы, сообщил российский губернатор.
В то же время, Минобороны России заявило, что вечером 7 сентября "дежурными средствами ПВО над Брянском перехвачены два беспилотных летательных аппарата, один из которых уничтожен в воздухе".
По данным местных жителей, взрыв был слышен в районе завода "Кремний Эл", который производит микроэлектронику.