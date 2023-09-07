Из-за угроз со стороны РФ Болгария вооружит береговую охрану ракетами

Болгария начала вооружать береговую охрану ракетами из-за угрозы от РФ в Черном море.

Источник: премьер-министр Болгарии Николай Денков; "Европейская правда" со ссылкой на Novinite.

Детали: По его словам, цель такого шага заключается в том, чтобы "никто не решился приблизиться к нашим черноморским городам".

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Денков подчеркнул, что Болгария должна развивать свои военно-морские силы, чтобы они были достаточно подготовлены для защиты страны.

"Сейчас мы не видим прямой угрозы болгарским портам, но на силу отвечают силой. Именно поэтому мы начали покупать ракеты для береговой охраны, чтобы никто не осмелился приблизиться к нашим черноморским городам", – сказал он, напомнив о российских ракетных ударах по Варне в 1915 году, осуществленных с воды.

По его словам, национальный интерес Болгарии заключается в том, чтобы линия фронта и агрессор в лице России были как можно дальше от границ страны. Это также стало причиной, почему Болгария всячески поддерживает Украину.

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"Российские политики неоднократно говорили, что после Украины на очереди балтийские республики и Молдова. Пришло время, чтобы болгарские граждане открыли глаза на то, что есть агрессор, который хочет восстановить имперское влияние", – добавил Денков.

Напомним, 4 сентября Украина сообщила, что во время российской атаки "Шахедами" на Измаил и Рени два дрона упали на территории Румынии.

Румынская сторона сначала категорически отрицала инцидент. Однако 6 сентября министр обороны подтвердил, что у берегов Дуная с румынской стороны нашли фрагменты, похожие на обломки беспилотника, и передали их на экспертизу.