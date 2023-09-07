Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Из-за угроз со стороны РФ Болгария вооружит береговую охрану ракетами

"Европейская правда", "Украинская правда"Четверг, 7 сентября 2023, 21:03
Из-за угроз со стороны РФ Болгария вооружит береговую охрану ракетами
ФЛАГ БОЛГАРИИ. ФОТО С САЙТА UA.DEPOSITPHOTOS.COM

Болгария начала вооружать береговую охрану ракетами из-за угрозы от РФ в Черном море.

Источник: премьер-министр Болгарии Николай Денков; "Европейская правда" со ссылкой на Novinite.

Детали: По его словам, цель такого шага заключается в том, чтобы "никто не решился приблизиться к нашим черноморским городам".

Реклама:

Денков подчеркнул, что Болгария должна развивать свои военно-морские силы, чтобы они были достаточно подготовлены для защиты страны.

"Сейчас мы не видим прямой угрозы болгарским портам, но на силу отвечают силой. Именно поэтому мы начали покупать ракеты для береговой охраны, чтобы никто не осмелился приблизиться к нашим черноморским городам", – сказал он, напомнив о российских ракетных ударах по Варне в 1915 году, осуществленных с воды.

По его словам, национальный интерес Болгарии заключается в том, чтобы линия фронта и агрессор в лице России были как можно дальше от границ страны. Это также стало причиной, почему Болгария всячески поддерживает Украину.

ВИДЕО ДНЯ

"Российские политики неоднократно говорили, что после Украины на очереди балтийские республики и Молдова. Пришло время, чтобы болгарские граждане открыли глаза на то, что есть агрессор, который хочет восстановить имперское влияние", – добавил Денков.

Напомним, 4 сентября Украина сообщила, что во время российской атаки "Шахедами" на Измаил и Рени два дрона упали на территории Румынии.

Румынская сторона сначала категорически отрицала инцидент. Однако 6 сентября министр обороны подтвердил, что у берегов Дуная с румынской стороны нашли фрагменты, похожие на обломки беспилотника, и передали их на экспертизу.

Темы: БолгарияЧерное мореРосcиявойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Пограничники отрицают закрытие границы для мужчин с инвалидностью 3-й группы

Ночная атака: Россия запускала дроны из Крыма, основной удар пришелся на Херсонщину

В Киеве количество жертв массированной атаки России достигло 13 человек

Владелец "Global Spirits" о подозрении СБУ: Надеюсь, это ошибка, а не рейдерство

Россия хочет "конкретных доказательств" от Польши по ракете, прежде чем давать объяснения

В Запорожье, Днепре и Одессе – день траура. В Запорожье от атаки погибли 9 человек

Все новости...
Болгария
Пять соседей Украины не могут определиться относительно продления запрета агроимпорта
Болгария дает 150 тысяч евро на гуманитарную помощь Украине
Украина может получить бронетехнику от Болгарии в октябре
Последние новости
12:52
фотоВо дворе поврежденной от обстрела РФ многоэтажки в Одессе включили гирлянду на елке
12:50
Атака 29 декабря - самая большая по количеству жертв среди гражданских в Киеве. В городе объявят день траура
12:44
Цены на нефть упали на 10% в 2023 году
12:34
Художница Морозюк собралась замуж за сына фигуранта коррупционного скандала
12:22
В Днепре прогремели взрывы после предупреждения ВС о ракете - СМИ
12:08
обновлено от 10:33В Украине 1,5 часа длилась воздушная тревога из-за взлета носителя "Кинжалов"
12:00
Британская разведка спрогнозировала рост потерь России в войне против Украины до 2025 года
11:57
Проблемы рынка недвижимости, затронувшие Китай, ударяют по другим азиатским странам
11:31
фотоНе только пингвинята: полярники показали, кто еще родился возле "Вернадского"
11:30
Пограничники отрицают закрытие границы для мужчин с инвалидностью 3-й группы
Все новости...
Реклама: