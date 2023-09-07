Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Из-за угроз со стороны РФ Болгария вооружит береговую охрану ракетами

"Европейская правда", "Украинская правда"Четверг, 7 сентября 2023, 21:03
Из-за угроз со стороны РФ Болгария вооружит береговую охрану ракетами
ФЛАГ БОЛГАРИИ. ФОТО С САЙТА UA.DEPOSITPHOTOS.COM

Болгария начала вооружать береговую охрану ракетами из-за угрозы от РФ в Черном море.

Источник: премьер-министр Болгарии Николай Денков; "Европейская правда" со ссылкой на Novinite.

Детали: По его словам, цель такого шага заключается в том, чтобы "никто не решился приблизиться к нашим черноморским городам".

Реклама:

Денков подчеркнул, что Болгария должна развивать свои военно-морские силы, чтобы они были достаточно подготовлены для защиты страны.

"Сейчас мы не видим прямой угрозы болгарским портам, но на силу отвечают силой. Именно поэтому мы начали покупать ракеты для береговой охраны, чтобы никто не осмелился приблизиться к нашим черноморским городам", – сказал он, напомнив о российских ракетных ударах по Варне в 1915 году, осуществленных с воды.

По его словам, национальный интерес Болгарии заключается в том, чтобы линия фронта и агрессор в лице России были как можно дальше от границ страны. Это также стало причиной, почему Болгария всячески поддерживает Украину.

ВИДЕО ДНЯ

"Российские политики неоднократно говорили, что после Украины на очереди балтийские республики и Молдова. Пришло время, чтобы болгарские граждане открыли глаза на то, что есть агрессор, который хочет восстановить имперское влияние", – добавил Денков.

Напомним, 4 сентября Украина сообщила, что во время российской атаки "Шахедами" на Измаил и Рени два дрона упали на территории Румынии.

Румынская сторона сначала категорически отрицала инцидент. Однако 6 сентября министр обороны подтвердил, что у берегов Дуная с румынской стороны нашли фрагменты, похожие на обломки беспилотника, и передали их на экспертизу.

Темы: БолгарияЧерное мореРосcиявойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

обновленоРакетная опасность: В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога

Россияне становятся в оборону на Запорожье и передислоцируют элитные формирования - ISW

Лучший результат в истории: Украина получила на "Играх непокоренных" 34 медали

В Токмаке прилетело в место расположения техники оккупантов – мэр Мелитополя

Выдворенный из Молдовы глава Sputnik оказался офицером ГРУ и уроженцем Украины – СМИ

В Праге тысячи людей митинговали против правительства, критиковали и помощь Украине

Все новости...
Болгария
Пять соседей Украины не могут определиться относительно продления запрета агроимпорта
Болгария дает 150 тысяч евро на гуманитарную помощь Украине
Украина может получить бронетехнику от Болгарии в октябре
Последние новости
05:01
видеоВ Орловской области РФ дрон атаковал и повредил нефтебазу - РосСМИ
04:33
обновленоРакетная опасность: В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога
04:13
Россияне становятся в оборону на Запорожье и передислоцируют элитные формирования - ISW
03:57
В южных областях воздушная тревога: Силы обороны предупредили о возможном ракетном ударе
03:38
Воздушные силы предупредили о взлете 7 бомбардировщиков РФ с аэродрома "Оленья"
02:29
Россияне заявили об атаке беспилотников на Москву и Крым
01:31
Цены на боеприпасы резко выросли: в НАТО хотят увеличить производство
00:37
обновленоРоссияне нанесли удары по Харькову
00:16
Оккупанты обстреляли приграничье Сумщины 37 раз - ОВА
23:49
Лавров собрался на заседание СБ ООН, где может быть и Зеленский
Все новости...
Реклама: