Литва развернет инфраструктуру для сил НАТО повышенной боеготовности за 2 года
Литва до конца 2025 года завершит строительство казарм в Пабраде, которые предназначены для приема подразделений НАТО повышенной боевой готовности.
Источник: литовский министр обороны Арвидас Анушаускас, цитирует "Европейская правда" со ссылкой на LRT
Прямая речь Анушаускаса: "Эти объекты должны быть завершены до конца 2025 года. Безусловно, их будет не один, возможно, более десяти".
Детали: В казармах могут разместиться около 2 500 военнослужащих.
А на полигонах обустроят мастерские по ремонту техники, вертолетные площадки.
Всего в рамках проекта запланировано строительство 13 объектов.
Основные 9 сейчас строятся: казармы, столовая, учебно-тренировочные и рекреационные зоны, складские помещения, здания для ремонта техники, вертолетные площадки, кинологические пункты, а также дороги и инженерные сети.
Этому предшествовало: После полномасштабного вторжения России в Украину лидеры Литвы и Германии приняли совместное коммюнике о развертывании немецкой бригады в Литве.
Германия начнет развертывание элементов своей бригады, которая будет базироваться в Литве, в начале следующего года.