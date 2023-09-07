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Литва развернет инфраструктуру для сил НАТО повышенной боеготовности за 2 года

"Европейская правда", "Украинская правда"Четверг, 7 сентября 2023, 22:29

Литва до конца 2025 года завершит строительство казарм в Пабраде, которые предназначены для приема подразделений НАТО повышенной боевой готовности.

Источник: литовский министр обороны Арвидас Анушаускас, цитирует "Европейская правда" со ссылкой на LRT

Прямая речь Анушаускаса: "Эти объекты должны быть завершены до конца 2025 года. Безусловно, их будет не один, возможно, более десяти".

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Детали: В казармах могут разместиться около 2 500 военнослужащих.

А на полигонах обустроят мастерские по ремонту техники, вертолетные площадки.

Всего в рамках проекта запланировано строительство 13 объектов. 

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Основные 9 сейчас строятся: казармы, столовая, учебно-тренировочные и рекреационные зоны, складские помещения, здания для ремонта техники, вертолетные площадки, кинологические пункты, а также дороги и инженерные сети.

Этому предшествовало: После полномасштабного вторжения России в Украину лидеры Литвы и Германии приняли совместное коммюнике о развертывании немецкой бригады в Литве.

Германия начнет развертывание элементов своей бригады, которая будет базироваться в Литве, в начале следующего года.

Темы: ЛитваНАТО
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