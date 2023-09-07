Литва розгорне інфраструктуру для сил НАТО підвищеної боєготовності за 2 роки
Литва до кінця 2025 року завершить будівництво казарм в Пабраде, які призначені для прийому підрозділів НАТО підвищеної бойової готовності.
Джерело: литовський міністр оборони Арвідас Анушаускас, цитує "Європейська правда" з посиланням на LRT
Пряма мова Анушаускаса: "Ці об'єкти мають бути завершені до кінця 2025 року. Безумовно, їх буде не один, можливо, більше десяти".
Деталі: У казармах можуть розміститися близько 2 500 військовослужбовців.
А на полігонах облаштують майстерні з ремонту техніки, вертолітні майданчики.
Усього в рамках проєкту заплановано будівництво 13 об'єктів.
Основні 9 зараз будуються: казарми, їдальня, навчально-тренувальні та рекреаційні зони, складські приміщення, будівлі для ремонту техніки, вертолітні майданчики, кінологічні пункти, а також дороги й інженерні мережі.
Цьому передувало: Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну лідери Литви та Німеччини ухвалили спільне комюніке про розгортання німецької бригади в Литві.
Німеччина почне розгортання елементів своєї бригади, яка базуватиметься в Литві, на початку наступного року.