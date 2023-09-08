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В Мариуполь приехали китайские блогеры: МИД хочет запретить въезд всем "гастролерам" из КНР

Татьяна ЛозовенкоПятница, 8 сентября 2023, 10:45
В Мариуполь приехали китайские блогеры: МИД хочет запретить въезд всем гастролерам из КНР
Китайская певица исполняет песню "Катюша" в разбомленном россиянами драмтеатре в Мариуполе, скрин с видео в фейсбук Николенко

Во временно оккупированный Мариуполь незаконно прибыла группа китайских блогеров, МИД в ответ инициирует запрет на въезд в Украину для всех "гастролеров" из Китая

Источник: представитель МИД Олег Николенко в Facebook, так называемый глава оккупированного Крыма Сергей Аксенов в Telegram

Прямая речь Николенка: "По имеющейся информации, во временно оккупированный город (Мариуполь - ред.) прибыла группа китайских блогеров. Их приезд является незаконным. Он грубо нарушает законодательство Украины, которое регулирует пересечение государственной границы иностранцами. 

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... МИД Украины инициирует запрет въезда в Украину для всех китайских "гастролеров".

Детали: Николенко отметил, что Украина уважает территориальную целостность Китая и ожидает от китайской стороны объяснений цели пребывания китайских граждан в Мариуполе, а также пути их попадания во временно оккупированный украинский город. 

Николенко также опубликовал видео исполнения китайской "оперной певицей" Ван-Фан песни "Катюша" на руинах драмтеатра в Мариуполе, в котором российская армия убила более 600 невинных людей.

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Кроме того, так называемый глава оккупированного Крыма Сергей Аксенов в четверг похвастался "делегацией из Китая", которая, по его словам, приехала на захваченный Россией украинский полуостров.

Он утверждал, что это были "представители медиа и сферы культуры КНР", с которыми он обсудил "вопросы туризма". Как говорил Аксенов, они якобы сообщили ему, что в Крым "готовы приезжать туристы из КНР". Также он заявлял, что они договорились о визите в Крым китайских бизнесменов.

Что предшествовало: 

  • В 2021 году созданное россиянами "министерство курортов и туризма Крыма" выдало за "делегацию из Китая" группу торгашей с московских оптовых рынков. Это обнаружили российские СМИ при анализе реестров юрлиц.

Темы: МИДКитайМариуполь
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