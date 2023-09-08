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Зеленский: Есть информация, что Путин убил Пригожина

Ирина БалачукПятница, 8 сентября 2023, 15:01
Зеленский: Есть информация, что Путин убил Пригожина
Владимир Зеленский. Фото ОП

Президент Украины Владимир Зеленский считает российского диктатора Владимира Путина ответственным за гибель основателя "ЧВК Вагнер" Евгения Пригожина.

Источник: Русская служба ВВС News со ссылкой на заявление президента в Киеве

Прямая речь Зеленского: "Путин сдулся − как человек, как политик. Он убил Пригожина − по крайней мере, такая информация у нас есть".

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Детали: По его словам, для Украины это просто "на одного террориста меньше".

Зеленский также добавил, что моральный дух россиян упал, потому что они прикрывались вагнеровцами − "бросали их вперед, им возвращаться назад было нельзя".

"Я думаю, что эту защиту, прикрывающуюся жизнями наемников, вагнеровцев, − они это потеряли. Для нас это определенно плюс", − подытожил украинский президент.

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Темы: ЗеленскийПригожинПутинкатастрофы
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