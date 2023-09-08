Зеленский: Есть информация, что Путин убил Пригожина
Президент Украины Владимир Зеленский считает российского диктатора Владимира Путина ответственным за гибель основателя "ЧВК Вагнер" Евгения Пригожина.
Источник: Русская служба ВВС News со ссылкой на заявление президента в Киеве
Прямая речь Зеленского: "Путин сдулся − как человек, как политик. Он убил Пригожина − по крайней мере, такая информация у нас есть".
Детали: По его словам, для Украины это просто "на одного террориста меньше".
Зеленский также добавил, что моральный дух россиян упал, потому что они прикрывались вагнеровцами − "бросали их вперед, им возвращаться назад было нельзя".
"Я думаю, что эту защиту, прикрывающуюся жизнями наемников, вагнеровцев, − они это потеряли. Для нас это определенно плюс", − подытожил украинский президент.
Предыстория:
- Под вечер 23 августа в Тверской области России разбился небольшой самолет, Росавиация утверждает, что среди пассажиров значился главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.
- Приближенный к ЧВК "Вагнера" Telegram-канал Grey Zone утверждал, что самолет Евгения Пригожина был сбит огнем из ПВО. Также писали, что в качестве версии крушения самолета Пригожина рассматривается теракт на борту.
- Росавиация опубликовала полный список пассажиров самолета, разбившегося в Тверской области под вечер 23 августа, в нем указан и главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.
- Российские СМИ увидели некий символизм в том, что крушение самолета произошло 23 августа − ровно через два месяца с момента мятежа ЧВК "Вагнер" (Пригожин объявил о своему "марше справедливости" вечером 23 июня − ред.).
- Аналитики Института изучения войны (ISW) склонялись к мнению, что российский диктатор Владимир Путин отомстил за унижение мятежом и отдал приказ уничтожить руководство "ЧВК Вагнера".
- Президент США Джо Байден допустил, что президент России Владимир Путин может стоять за катастрофой самолета в Тверской области РФ.