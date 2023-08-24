В России "мало что происходит, за чем не стоит Путин" – Байден о катастрофе самолета Пригожина
Президент США Джо Байден предположил, что президент России Владимир Путин может стоять за катастрофой самолета в Тверской области РФ.
Источник: Байден, которого цитирует CNN
Детали: Байден сказал, что в России "мало что происходит, за чем не стоит Путин, но я не знаю достаточно, чтобы дать ответ".
Такой комментарий он дал после занятий спортом в районе озера Тахо, где Байден находится с семьей на отдыхе.
CNN напоминает, что Байден предупреждал о том, что Пригожину следует беспокоиться о своей безопасности после неудачного мятежа.
"Я сказал, что (на месте Пригожина – ред.) был бы осторожным с тем, на чем еду. Я не знаю наверняка, что произошло, но я не удивлен", – добавил Байден.
Что предшествовало: Байден был проинформирован об авиакатастрофе в России, в которой мог погибнуть главарь наемников "ЧВК Вагнер" Евгений Пригожин.
Напомним:
- В среду вечером российские СМИ и Росавиация сообщили, что в РФ разбился самолет, в списке пассажиров которого значился Пригожин. Сообщается, что все 10 человек, которые были на борту, погибли. СМИ пишут, что на борту самолета, кроме самого Пригожина, был также и его заместитель - Дмитрий Уткин с позывным "Вагнер".
- Во время так называемого мятежа "ЧВК Вагнер" США были на прямой связи с Россией.