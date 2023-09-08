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Альтернативные маршруты для экспорта зерна не сравнятся с морским – разведка Британии

"Европейская правда", "Украинская правда"Пятница, 8 сентября 2023, 14:19
Альтернативные маршруты для экспорта зерна не сравнятся с морским – разведка Британии
Одесский порт, фото Getty Images

Черноморская зерновая инициатива положительно повлияла на мировые цены на продовольствие, а другие маршруты экспорта зерна из Украины вряд ли сравнятся с черноморским.

Источник: разведывательный обзор Минобороны Великобритании от 8 сентября, "Европейская правда"

Детали: Британские разведчики отметили, что успешный экспорт украинского зерна в рамках Черноморской зерновой инициативы помог снизить мировые цены и продовольственную безопасность.

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За время действия инициативы на мировой рынок поступило более 32 миллионов тонн продовольствия, а индекс продовольственных цен упал на 23% от своего пика в марте 2022 года.

Развивающиеся страны особенно выиграли от снижения цен, а также от прямого импорта зерна из Украины.

Дословно: "Выход России из Черноморской зерновой инициативы привел к сокращению украинского экспорта, что является очевидным усилием, направленным на деградацию украинской экономики и ее способности поддерживать военные усилия".

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Детали: В британском Минобороны напомнили, что сельскохозяйственный сектор составлял 40% украинского экспорта до войны.

Он остается жизненно важным, так как экспорт продовольствия принес $28 млрд в 2021 году.

Дословно: "Украина преуспела, используя альтернативные способы экспорта зерна, такие как речной, железнодорожный и автомобильный транспорт, однако вряд ли они могут сравниться с пропускной способностью черноморских экспортных маршрутов".

Предыстория: 

Детали читайте в статье: Провал Эрдогана. Чем завершилась попытка лидера Турции договориться с Путиным о зерне

Темы: зерноЧерное мореУкраинаразведка
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