Альтернативные маршруты для экспорта зерна не сравнятся с морским – разведка Британии
Черноморская зерновая инициатива положительно повлияла на мировые цены на продовольствие, а другие маршруты экспорта зерна из Украины вряд ли сравнятся с черноморским.
Источник: разведывательный обзор Минобороны Великобритании от 8 сентября, "Европейская правда"
Детали: Британские разведчики отметили, что успешный экспорт украинского зерна в рамках Черноморской зерновой инициативы помог снизить мировые цены и продовольственную безопасность.
За время действия инициативы на мировой рынок поступило более 32 миллионов тонн продовольствия, а индекс продовольственных цен упал на 23% от своего пика в марте 2022 года.
Развивающиеся страны особенно выиграли от снижения цен, а также от прямого импорта зерна из Украины.
Дословно: "Выход России из Черноморской зерновой инициативы привел к сокращению украинского экспорта, что является очевидным усилием, направленным на деградацию украинской экономики и ее способности поддерживать военные усилия".
Детали: В британском Минобороны напомнили, что сельскохозяйственный сектор составлял 40% украинского экспорта до войны.
Он остается жизненно важным, так как экспорт продовольствия принес $28 млрд в 2021 году.
Дословно: "Украина преуспела, используя альтернативные способы экспорта зерна, такие как речной, железнодорожный и автомобильный транспорт, однако вряд ли они могут сравниться с пропускной способностью черноморских экспортных маршрутов".
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 08 September 2023.— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) September 8, 2023
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🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/eh3jQvBhrY
Предыстория:
- Россия в июле сорвала черноморскую зерновую инициативу и пригрозила обстрелами иностранным кораблям, которые будут направляться в Украину.
- В ООН предложили Москве компромисс, который удовлетворил бы ключевые требования РФ. ООН ведет тайные переговоры с РФ о том, чтобы в обмен на возобновление зерновой сделки режиму Владимира Путина отменили краеугольные санкции.
- В сентябре президент РФ Владимир Путин после переговоров с Реджепом Тайипом Эрдоганом в Сочи заявил, что Москва не готова возвращаться к Черноморской зерновой инициативе, пока мир не выполнит ее требования.
- Эрдоган заявил, что для продолжения Черноморской зерновой инициативы Украине "нужно смягчить свой подход" для ее продолжения.
Детали читайте в статье: Провал Эрдогана. Чем завершилась попытка лидера Турции договориться с Путиным о зерне