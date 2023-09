Альтернативные маршруты для экспорта зерна не сравнятся с морским – разведка Британии

Черноморская зерновая инициатива положительно повлияла на мировые цены на продовольствие, а другие маршруты экспорта зерна из Украины вряд ли сравнятся с черноморским.

Источник: разведывательный обзор Минобороны Великобритании от 8 сентября, "Европейская правда"

Детали: Британские разведчики отметили, что успешный экспорт украинского зерна в рамках Черноморской зерновой инициативы помог снизить мировые цены и продовольственную безопасность.

Реклама:

За время действия инициативы на мировой рынок поступило более 32 миллионов тонн продовольствия, а индекс продовольственных цен упал на 23% от своего пика в марте 2022 года.

Развивающиеся страны особенно выиграли от снижения цен, а также от прямого импорта зерна из Украины.

Дословно: "Выход России из Черноморской зерновой инициативы привел к сокращению украинского экспорта, что является очевидным усилием, направленным на деградацию украинской экономики и ее способности поддерживать военные усилия".

Детали: В британском Минобороны напомнили, что сельскохозяйственный сектор составлял 40% украинского экспорта до войны.

Он остается жизненно важным, так как экспорт продовольствия принес $28 млрд в 2021 году.

Дословно: "Украина преуспела, используя альтернативные способы экспорта зерна, такие как речной, железнодорожный и автомобильный транспорт, однако вряд ли они могут сравниться с пропускной способностью черноморских экспортных маршрутов".

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 08 September 2023.



Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/4nCId2hgxy



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/eh3jQvBhrY