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Литва передала Украине 1,5 миллиона боеприпасов

"Европейская правда", "Украинская правда"Пятница, 8 сентября 2023, 18:09
Литва передала Украине 1,5 миллиона боеприпасов
ФОТО: GETTY IMAGES

Министерство обороны Литвы объявило о передаче Украине 1,5 миллиона боеприпасов в рамках нового пакета помощи.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу литовского оборонного ведомства

Детали: "Литва продолжает непрерывную военную помощь Украине и сегодня передала воюющей стране 1,5 миллиона боеприпасов", – говорится в сообщении.

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В ближайшее время Литва также отправит Украине пусковые установки NASAMS, средства для противодействия вражеским дронам, логистическое оборудование и другую помощь.

"Кроме передачи военной техники, Литва активно тренирует украинских военных, предоставляет медицинское лечение и реабилитацию, экспертные консультации, а также делает взносы в международные фонды для Украины", – отметили в министерстве.

Литва уже передала Украине вертолеты Ми-8, зенитные пушки L-70 с боеприпасами, бронетранспортеры М113, миллионы патронов, боеприпасы для гранатометов.

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Напомним, 24 августа Литва объявила о передаче Украине пакета военной помощи, который содержал боеприпасы к гранатометам Carl Gustaf, винтовки, радиолокационные комплексы морского наблюдения, боеприпасы калибра 5,56 мм, генераторы, антидронные системы.

Темы: Литвапомощь Украинеоружие
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