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До 72 возросло количество раненых в Кривом Роге

"Украинская правда"Пятница, 8 сентября 2023, 19:13
До 72 возросло количество раненых в Кривом Роге
Фото МВД

Количество раненых из-за утреннего ракетного удара по админзданию полиции в Кривом Роге возросло до 72, еще 1 человек погиб.

Источник: руководитель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул, Патрульная полиция Украины

Прямая речь: "В результате попадания в админздание погиб один человек, молодой парень, 72 человека - это уже окончательные данные - получили ранения. 35 человек находятся в больнице, из них три тяжелых. Основной диагноз - множественные осколочные ранения и термические ожоги. Всем оказана необходимая медицинская помощь".

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Детали: По данным Вилкула, пострадало жилье более 5 тысяч криворожан - 80 поврежденных домов, из которых 23 - частный сектор, остальные - многоэтажки.

Для помощи пострадавшим в городе действует штаб возле школы искусств по адресу ул. Церковная, 2.

Патрульная полиция опубликовала видео первых минут после утреннего удара.

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Что предшествовало:

  • Утром 8 сентября ракета разрушила одно из админзданий полиции в Кривом Роге. В МВД сообщали о 9 пострадавших правоохранителях.
  • По предварительным данным Воздушных сил российские оккупанты ударили по Кривому Рогу крылатой ракетой "Искандер".

Темы: Кривой Рогракетный удар
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