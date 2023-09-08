В ГУР определили список российских объектов, которые подлежат уничтожению

В Главном управлении разведки Минобороны заявили, что имеют список российских стратегических объектов, которые подлежат уничтожению, и методично работают над ним.

Источник: Представитель ГУР МО Вадим Скибицкий в эфире телемарафона

Прямая речь: "Мы работаем методично, определяем наиболее критические цели и наиболее критические объекты для самой РФ. Это военные объекты, объекты оборонно-военного комплекса, которые обеспечивают изготовление ракет, беспилотников, и это объекты, которые касаются логистики. Поэтому целей много.

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Они все пронумерованы, определены по иерархии, определено их значение, и мы целенаправленно уничтожаем их для того, чтобы уменьшить потенциал РФ и достичь эффекта домино, когда уничтожение одного предприятия приведет к тому, что другие, которые завязаны на его продукции, перестанут производить военную продукцию".

Детали: Сейчас Украина "работает" всеми средствами, которые у нее есть, использует комплексный подход. В него входят беспилотными, ракетные системы и агенты на территории России. В том числе используют методики НАТО.

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