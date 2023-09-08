Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В ГУР определили список российских объектов, которые подлежат уничтожению

"Украинская правда"Пятница, 8 сентября 2023, 21:42
В ГУР определили список российских объектов, которые подлежат уничтожению
представитель ГУР ВАДИМ СКИБИЦКИЙ. ФОТО МЕДИАЦЕНТРА "УКРАИНА - УКРИНФОРМ"

В Главном управлении разведки Минобороны заявили, что имеют список российских стратегических объектов, которые подлежат уничтожению, и методично работают над ним.

Источник: Представитель ГУР МО Вадим Скибицкий в эфире телемарафона

Прямая речь: "Мы работаем методично, определяем наиболее критические цели и наиболее критические объекты для самой РФ. Это военные объекты, объекты оборонно-военного комплекса, которые обеспечивают изготовление ракет, беспилотников, и это объекты, которые касаются логистики. Поэтому целей много.

Реклама:

Они все пронумерованы, определены по иерархии, определено их значение, и мы целенаправленно уничтожаем их для того, чтобы уменьшить потенциал РФ и достичь эффекта домино, когда уничтожение одного предприятия приведет к тому, что другие, которые завязаны на его продукции, перестанут производить военную продукцию".

Детали: Сейчас Украина "работает" всеми средствами, которые у нее есть, использует комплексный подход. В него входят беспилотными, ракетные системы и агенты на территории России. В том числе используют методики НАТО.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • 31 августа в Главном управлении разведки Минобороны Украины подтвердили уничтожение четырех российских военно-транспортных самолетов Ил-76 во время ночной атаки беспилотников на Псков.
  • 21 августа российские Telegram-каналы сообщили о попытке атаки дроном ВСУ аэродрома в Калужской области. Там, как утверждали Telegram-каналы, повреждения получил самолет, который не используется. 
  • 19 августа беспилотники атаковали военный аэродром в Новгородской области РФ, сообщалось о повреждении по меньшей мере одного самолета.
  • Позже СМИ сообщили, что в результате атаки беспилотников на аэродром Украина впервые смогла полностью уничтожить стратегический ядерный бомбардировщик Вооруженных сил РФ.
  • Источник УП в разведке сообщил, что в результате атак по аэродромам "Сольцы" и "Шайковка" были полностью уничтожены два стратегических бомбардировщика Ту-22М3, еще два самолета незначительно повреждены.

Темы: разведкаРосcиявойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Третья ОШБ рассказала, как освобождала Андреевку: бригада россиян разбита вдребезги

Коломойский получил новое подозрение − СБУ

фотоСБУ пришла с обысками к Шуфричу: подозревают в госизмене − источники

ВСУ штурмом взяли Андреевку и имеют успех вблизи Клищеевки в Донецкой области − Генштаб

Сыну Байдена объявили обвинения: грозит до 25 лет заключения

видеоУкраинцам показали, как морские дроны могут поражать корабли и мосты

Все новости...
разведка
ВСУ прорвали передний край обороны РФ в Запорожской области – разведка Эстонии
Новый выпуск УП. Чат: Закрытые декларации. Новый министр обороны. Влияние Буданова и ГУР
Альтернативные маршруты для экспорта зерна не сравнятся с морским – разведка Британии
Последние новости
11:25
инфографикаСМИ идентифицировали тысячи мужчин, которые сбежали за границу через "Шлях"
11:14
Украина начала экспортировать весь добываемый уран в Канаду
11:14
фотоПри обыске у Шуфрича нашли запрещенную символику РФ и ордена – источник
11:12
"Ничего "неправославного" нет": в ПЦУ развенчали мифы вокруг нового юлианского календаря
11:00
Нефть Brent подорожала до 94,47 долларов за баррель
10:56
Финляндия тоже не будет пускать машины с российской регистрацией − СМИ
10:54
ЭкологияДикий-дикий мир. Что такое ревайлдинг и почему Украина почти обречена на него
10:52
Россияне не могут усилить Херсонское направление, но строят оборону – Гуменюк
10:44
У громад хотят забрать 120 миллиардов "военного" НДФЛ: какими будут последствия
10:35
Курс валют на 15 сентября: гривня в банках укрепляется
Все новости...
Реклама: