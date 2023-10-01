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ВСУ наступают на Запорожье и возле Бахмута, враги атакуют на линии Авдеевка-Донецк - ISW

"Украинская правда"Воскресенье, 1 октября 2023, 04:25
ВСУ наступают на Запорожье и возле Бахмута, враги атакуют на линии Авдеевка-Донецк - ISW
Фото иллюстративное, Генштаб ВСУ

30 сентября украинские войска продолжали контрнаступательные действия на западе Запорожской области и вблизи Бахмута, а российские незначительно продвинулись на линии Авдеевка-Донецк.

Источник: Институт изучения войны (ISW)

Детали: российские войска вели наступательные действия в районе Купянска, Кременной, Бахмута, на линии Авдеевка-Донецк и в районе границы Донецко-Запорожской области и незначительно продвинулись на линии Авдеевка-Донецк.

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Кроме этого, геолокационные кадры, опубликованные 27 сентября, показывают, что российские войска незначительно продвинулись к западу от Марьинки (на юго-западной окраине города Донецк). В Генштабе Украины сообщили, что российские войска нанесли неудачные удары к востоку от Степного (8 км к северо-западу от Авдеевки), к юго-западу от Авдеевки, а также вблизи Новоселовки (17 км к северо-востоку от Авдеевки), Тоненького (7 км к северо-западу от Авдеевки), Марьинки и Новомихайловки (10 км к юго-западу от г. Донецк).

В Генштабе Украины сообщили, что украинские войска продолжали наступательные действия на мелитопольском направлении (запад Запорожской области) и вблизи Бахмута. 

Российские военные утверждают, что украинские войска совершили неудачные наземные атаки вблизи Клещеевки (7 км к юго-западу от Бахмута), Андреевки (10 км к юго-западу от Бахмута), Роботино (10 км к югу от Орехова), Новопрокоповки (13 км к югу от Орехова) и Вербового (18 км к юго-востоку от Орехова).

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ISW сообщает, что российский военный блогер, связанный с Воздушно-десантными войсками, прямо опроверг заявления от 24 сентября о том, что украинские войска оккупировали половину Вербового. 29 сентября он заявил, что подразделения 7-й гвардейской дивизии ВДВ все еще удерживают Вербово, несмотря на потери.

Темы: войнаЗапорожская областьДонецкая область
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