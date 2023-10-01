Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

ВСУ наступают на Запорожье и возле Бахмута, враги атакуют на линии Авдеевка-Донецк - ISW

"Украинская правда"Воскресенье, 1 октября 2023, 04:25
ВСУ наступают на Запорожье и возле Бахмута, враги атакуют на линии Авдеевка-Донецк - ISW
Фото иллюстративное, Генштаб ВСУ

30 сентября украинские войска продолжали контрнаступательные действия на западе Запорожской области и вблизи Бахмута, а российские незначительно продвинулись на линии Авдеевка-Донецк.

Источник: Институт изучения войны (ISW)

Детали: российские войска вели наступательные действия в районе Купянска, Кременной, Бахмута, на линии Авдеевка-Донецк и в районе границы Донецко-Запорожской области и незначительно продвинулись на линии Авдеевка-Донецк.

Реклама:

Кроме этого, геолокационные кадры, опубликованные 27 сентября, показывают, что российские войска незначительно продвинулись к западу от Марьинки (на юго-западной окраине города Донецк). В Генштабе Украины сообщили, что российские войска нанесли неудачные удары к востоку от Степного (8 км к северо-западу от Авдеевки), к юго-западу от Авдеевки, а также вблизи Новоселовки (17 км к северо-востоку от Авдеевки), Тоненького (7 км к северо-западу от Авдеевки), Марьинки и Новомихайловки (10 км к юго-западу от г. Донецк).

В Генштабе Украины сообщили, что украинские войска продолжали наступательные действия на мелитопольском направлении (запад Запорожской области) и вблизи Бахмута. 

Российские военные утверждают, что украинские войска совершили неудачные наземные атаки вблизи Клещеевки (7 км к юго-западу от Бахмута), Андреевки (10 км к юго-западу от Бахмута), Роботино (10 км к югу от Орехова), Новопрокоповки (13 км к югу от Орехова) и Вербового (18 км к юго-востоку от Орехова).

ВИДЕО ДНЯ

ISW сообщает, что российский военный блогер, связанный с Воздушно-десантными войсками, прямо опроверг заявления от 24 сентября о том, что украинские войска оккупировали половину Вербового. 29 сентября он заявил, что подразделения 7-й гвардейской дивизии ВДВ все еще удерживают Вербово, несмотря на потери.

Темы: войнаЗапорожская областьДонецкая область
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Столтенберг: События в Израиле не повлияют на поддержку Украины от НАТО

Politico: Украинские пилоты на следующей неделе начнут обучение на F-16 на базе ВВС США

видеоАрмия Израиля заявила, что провела рейды в секторе Газа 

фотоСБУ задержала в Днепре директора завода, который продавал РФ оборудование для военных баз

фотоБелый дом: Северная Корея передала России 1000 "контейнеров с военным оборудованием"

В Одессу неожиданно приехал премьер Нидерландов: пообещал ракеты для Patriot и катера

Все новости...
война
Наша послевоенная норма
За последние сутки враг нанес 99 авиаударов и запустил 40 "Шахедов" – сводка Генштаба 
Этой ночью на Херсонщину сбросили 10 авиабомб – спикер ОГА
Последние новости
23:50
Покупатели СПГ в Азии откладывают поставки: из-за риска войны на Ближнем Востоке выросли цены
23:38
Премьер Швеции заявил, что у Турции больше нет требований для их членства в НАТО
23:14
Французская TotalEnergies подписала 27-летнее соглашение с Катаром на поставки сжиженного газа
23:10
Франция переходит в режим повышенной террористической угрозы из-за стрельбы в школе
22:50
Из авиации и артиллерии избивала РФ по приграничной Сумщине, всего 237 взрывов
22:44
Несмотря на предоставленную отсрочку в РФ продолжают призывать IT-специалистов в армию
22:34
Столтенберг: События в Израиле не повлияют на поддержку Украины от НАТО
22:24
В Ливане медийники Reuters и Al Jazeera попали под обстрел, есть погибший
22:11
YouTube впервые опередил Netflix по популярности среди подростков в США
21:54
Politico: Украинские пилоты на следующей неделе начнут обучение на F-16 на базе ВВС США
Все новости...
Реклама: