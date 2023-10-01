РФ готовится увеличить финансирование на войну – разведка Британии

Россия, похоже, планирует существенно увеличить расходы на войну в 2024 году и готовится к длительной войне с Украиной.

Источник: обзор Министерства обороны Великобритании, "Европейская правда"

Детали: Согласно документам, которые, похоже, являются утечкой из российского министерства финансов, расходы РФ на "оборону" могут вырасти до около 30% всех государственных расходов в 2024 году.

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Минобороны России просит заложить на "оборону" 10,8 трлн рублей, что составляет примерно 6% российского ВВП и рост на 68% по сравнению с цифрой в бюджете 2023 года.

"С высокой вероятностью, Россия может выдержать такой уровень оборонных расходов в течение 2024 года, но только за счет других секторов экономики. Полные детали российских оборонных расходов всегда засекречены, однако эти цифры позволяют предполагать, что РФ готовится к многолетней войне в Украине. Перед этим были публичные комментарии министра обороны Сергея Шойгу 27 сентября, где говорится, что он ожидает продолжения войны до 2025 года", – говорится в обзоре.

Напомним: В одном из предыдущих обзоров разведка рассказывала, что привлечение к боям "кусками" недавно созданной российской 25-й армии уменьшает вероятность нового масштабного наступления РФ в ближайшее время.