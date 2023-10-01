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В Карабах прибыла миссия ООН впервые за 30 лет

"Европейская правда", "Украинская правда"Воскресенье, 1 октября 2023, 14:41
В Карабах прибыла миссия ООН впервые за 30 лет
скриншот

В Баку заявили о прибытии в Нагорный Карабах миссии Организации Объединенных Наций впервые за 30 лет.

Источник: AFP, "Европейская правда"

Детали: Представитель президента Азербайджана сообщил агентству, что утром в воскресенье 1 октября в Карабах прибыла миссия ООН, главной целью которой является оценка гуманитарных потребностей местного населения.

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Это первый случай доступа ООН на территорию региона за примерно 30 лет. 

Азербайджанское информагентство APA опубликовало видео проезда автомобилей миссии.

Официальных заявлений на страницах ООН по этому поводу пока нет.

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Напомним: По последним данным Еревана в Армению прибыли более 100 тысяч беженцев из Карабаха, что составляет примерно 85% населения. В течение последних суток интенсивность выезда из региона снизилась.

Армения подала в Международный суд ООН иск против Азербайджана на основе Конвенции против ликвидации всех форм расовой дискриминации, обвиняя Баку в ущемлении прав армян в Нагорном Карабахе.

В Баку назвали иск "безосновательным и абсурдным". Ранее спецпредставитель президента Азербайджана заявил, что армяне покидают Карабах исключительно по собственному выбору и, если захотят, могут вернуться.

"ЕвроПравда" подробно рассказывала о последних событиях в регионе в статье "Третья карабахская".

О более широком контексте конфликта читайте в статье 2020 года Карабах, не похожий на Донбасс: 8 ответов на вопросы о новой войне на Кавказе.

Темы: Нагорный КарабахООН
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