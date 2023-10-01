Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Карабах прибула місія ООН вперше за 30 років

"Європейська правда", "Українська правда"Неділя, 1 жовтня 2023, 14:41
У Карабах прибула місія ООН вперше за 30 років
скриншот

У Баку заявили про прибуття у Нагірний Карабах місії Організації Об’єднаних Націй вперше за 30 років.

Джерело: AFP, "Європейська правда"

Деталі: Речник президента Азербайджану повідомив агентству, що вранці у неділю 1 жовтня до Карабаху прибула місія ООН, головною метою якої є оцінка гуманітарних потреб місцевого населення. 

Реклама:

Це перший випадок доступу ООН на територію регіону за приблизно 30 років. 

Азербайджанське інформагентство АPA опублікувало відео проїзду автомобілів місії.

Офіційних заяв на сторінках ООН з цього приводу поки немає. 

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: За останніми даними Єревану до Вірменії прибули понад 100 тисяч біженців з Карабаху, що складає приблизно 85% населення. Протягом останньої доби інтенсивність виїзду з регіону знизилася.

Вірменія подала до Міжнародного суду ООН позов проти Азербайджану на основі Конвенції проти ліквідацію всіх форм расової дискримінації, звинувачуючи Баку в утиску прав вірмен у Нагірному Карабаху.

У Баку назвали позов "безпідставним і абсурдним". Раніше спецпредставник президента Азербайджану заявив, що вірмени залишають Карабах виключно за власним вибором і, якщо захочуть, можуть повернутися.

"ЄвроПравда" детально розповідала про останні події у регіоні у статті "Третя карабаська".

Про ширший контекст конфлікту читайте у статті 2020 року Карабах, не схожий на Донбас: 8 відповідей на запитання про нову війну на Кавказі.

Теми: Нагірний КарабахООН
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Ізраїль вдарив по палестинцях під час евакуації з Сектора Гази – The Washington Post

Азербайджан планує вторгнення до Вірменії – Politico

Прем'єр-міністр Ізраїлю у зверненні до нації: "Це лише початок" 

США готують морську піхоту до можливого розгортання в Ізраїлі – CNN

У США республіканці обрали кандидата на посаду спікера Палати представників

Столтенберг: Події в Ізраїлі не вплинуть на підтримку України від НАТО

Усі новини...
Нагірний Карабах
До Вірменії виїхало вже понад 80% населення Карабаху
Уже майже 93 тисячі вірмен залишили Карабах, ЄС виступив із заявою
З Карабаху виїхало більше половини населення
Останні новини
09:57
Варила плов у підвалі й чула від сусідів, які "хороші в нас цигани". Історія ромки з Донеччини
09:51
ХАМАС подякував Путіну за "позицію"
09:34
ЄС попередив Google через дезінформацію на YouTube щодо атаки ХАМАС
09:15
ЦАХАЛ повідомив про ліквідацію одного з керівників атаки на Ізраїль
08:58
Окупанти вранці обстріляли Берислав, під завалами власного будинку загинула жінка
08:34
Болгарія запровадила податок на транзит російського газу через свою територію
08:17
За добу знову знищено під тисячу росіян
07:53
відеоУ Сочі пролунали вибухи і зникло світло
07:37
На Авдіївському напрямку противник не полишає спроб прорвати нашу оборону – Генштаб
07:00
Ізраїль вдарив по палестинцях під час евакуації з Сектора Гази – The Washington Post
Усі новини...
Реклама: