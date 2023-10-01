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У Карабах прибула місія ООН вперше за 30 років

"Європейська правда", "Українська правда"Неділя, 1 жовтня 2023, 14:41
У Карабах прибула місія ООН вперше за 30 років
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У Баку заявили про прибуття у Нагірний Карабах місії Організації Об’єднаних Націй вперше за 30 років.

Джерело: AFP, "Європейська правда"

Деталі: Речник президента Азербайджану повідомив агентству, що вранці у неділю 1 жовтня до Карабаху прибула місія ООН, головною метою якої є оцінка гуманітарних потреб місцевого населення. 

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Це перший випадок доступу ООН на територію регіону за приблизно 30 років. 

Азербайджанське інформагентство АPA опублікувало відео проїзду автомобілів місії.

Офіційних заяв на сторінках ООН з цього приводу поки немає. 

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: За останніми даними Єревану до Вірменії прибули понад 100 тисяч біженців з Карабаху, що складає приблизно 85% населення. Протягом останньої доби інтенсивність виїзду з регіону знизилася.

Вірменія подала до Міжнародного суду ООН позов проти Азербайджану на основі Конвенції проти ліквідацію всіх форм расової дискримінації, звинувачуючи Баку в утиску прав вірмен у Нагірному Карабаху.

У Баку назвали позов "безпідставним і абсурдним". Раніше спецпредставник президента Азербайджану заявив, що вірмени залишають Карабах виключно за власним вибором і, якщо захочуть, можуть повернутися.

"ЄвроПравда" детально розповідала про останні події у регіоні у статті "Третя карабаська".

Про ширший контекст конфлікту читайте у статті 2020 року Карабах, не схожий на Донбас: 8 відповідей на запитання про нову війну на Кавказі.

Теми: Нагірний КарабахООН
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