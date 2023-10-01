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В ночь на воскресенье в Умани, кроме зернохранилища, были попадания в объекты нефтебазы

Катерина ТищенкоВоскресенье, 1 октября 2023, 16:31
В ночь на воскресенье в Умани, кроме зернохранилища, были попадания в объекты нефтебазы
попадание беспилотниками по промышленному предприятию в Умани, фото: Суспільне Черкаси / Анастасия Столбова

В ночь на 1 октября российские беспилотники попали в три объекта гражданской инфраструктуры в Умани Черкасской области: зернохранилище и два объекта бывшей нефтебазы.

Источник: руководитель Черкасской ОГА Игорь Табурец, главный инженер зернохранилища Владимир Кульбицкий в комментарии Суспільному

попадание беспилотниками по промышленному предприятию в Умани, фото: Суспільне Черкаси / Анастасия Столбова
попадание беспилотниками по промышленному предприятию в Умани, фото: Суспільне Черкаси / Анастасия Столбова

Детали: Общая площадь возгорания – около 3 600 квадратных метров. Резервуары нефтебазы долгое время не были в использовании, рассказал Табурец.

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По словам чиновника, россияне в Умани целились исключительно по объектам гражданской инфраструктуры.

"Чуть больше полуночи 1 октября состоялись попадания беспилотников на территорию Умани. В частности, попали по зернохранилищу, где были только что собранные семена подсолнечника - около 90 тонн", - сказал он.

 

По словам главного инженера предприятия Владимира Кульбицкого, склад, куда попали беспилотником ночью, восстановлению в этом сезоне не подлежит.

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"Есть попадание в шесть зерноскладов. Уничтожены именно те, в которых должно было храниться зерно, и те, которые использовались. Попадания в склады были точными - ни одного попадания за пределы складов нет", - рассказал Кульбицкий.

Всего над промышленным районом в Умани ночью было слышно около девяти взрывов, рассказали местные жители.

Что предшествовало: Ночью враг массированно атаковал Черкасскую область ударными беспилотниками, есть попадания по складам в Умани, где хранилось зерно.

Темы: УманьЧеркасская областьвойна
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