Разведка о работе против Вагнера в Африке: Противодействуем везде

Главное управление разведки сообщило, что противодействует силам "ЧВК Вагнера" в Африке.

Источник: представитель ГУР, генерал-майор Вадим Скибицкий в интервью "Украинской правде"

Прямая речь: "Противодействуем везде. Различными методами.

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Пока они (Вагнер - УП) сохраняют свое присутствие (в Африке - УП), но Министерство обороны России делает для того, чтобы заменить "Вагнер" прежде всего частными компаниями, которые подконтрольны Министерству обороны".

Детали: По словам Скибицкого, Россия заинтересована в военном присутствии на африканском континенте, потому, что это дает ей контроль за природными ресурсами и руководством этих стран.

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