Разведка о работе против Вагнера в Африке: Противодействуем везде
Среда, 11 октября 2023, 19:23
Главное управление разведки сообщило, что противодействует силам "ЧВК Вагнера" в Африке.
Источник: представитель ГУР, генерал-майор Вадим Скибицкий в интервью "Украинской правде"
Прямая речь: "Противодействуем везде. Различными методами.
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Пока они (Вагнер - УП) сохраняют свое присутствие (в Африке - УП), но Министерство обороны России делает для того, чтобы заменить "Вагнер" прежде всего частными компаниями, которые подконтрольны Министерству обороны".
Детали: По словам Скибицкого, Россия заинтересована в военном присутствии на африканском континенте, потому, что это дает ей контроль за природными ресурсами и руководством этих стран.
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Напомним:
- 20 сентября телеканал CNN со ссылкой на источник в украинской армии сообщил, что за ударами беспилотников по базам местных боевиков, связанных с "ЧВК Вагнер" вблизи столицы Судана, вероятно, стоят украинские спецслужбы.
- 24 сентября глава ГУР Кирилл Буданов не подтвердил и не опроверг это, но подчеркнул, что "ЧВК Вагнер" - "наши враги, и мы будем действовать в любой точке земного шара".