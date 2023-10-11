Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Розвідка про роботу проти Вагнера в Африці: Протидіємо скрізь

Софія Середа, Тетяна ЛозовенкоСереда, 11 жовтня 2023, 19:23
Розвідка про роботу проти Вагнера в Африці: Протидіємо скрізь
фото УП

Головне управління розвідки Міноборони повідомило, що протидіє силам "ПВК Вагнер" в Африці. 

Джерело: представник ГУР, генерал-майор Вадим Скібіцький в інтерв’ю "Українській правді"

Пряма мова: "Протидіємо скрізь. Різними методами. 

Реклама:

Поки що вони (Вагнер – УП) зберігають свою присутність (у Африці – УП), але Міністерство оборони Росії робить для того, щоб замінити "Вагнер" насамперед приватними компаніями, які підконтрольні Міністерству оборони". 

Деталі: За словами Скібіцького, Росія зацікавлена у військовій присутності на африканському континенті, тому, що це дає їй контроль за природними ресурсами і керівництвом цих країн. 

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: 

  • 20 вересня телеканал CNN з посиланням на джерело в українському війську повідомив, що за ударами безпілотників по базах місцевих бойовиків, повʼязаних з "ПВК Вагнер" поблизу столиці Судану, ймовірно, стоять українські спецслужби
  • 24 вересня очільник ГУР Кирило Буданов не підтвердив і не спростував це, але наголосив, що "ПВК Вагнер" – "наші вороги, і ми будемо діяти в будь-якій точці земної кулі".

Теми: розвідкаАфрикаВагнер
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Байден звернеться до нації з приводу війни в Україні та Ізраїлі

оновленоРосія вдарила по Миколаївщині: загинуло двоє людей

Тисячі українських біженців у Британії можуть втратити дах над головою

фотоСупутник показав, як виглядає аеродром Бердянська після ударів ЗСУ

У ВО "Свобода" розповіли, чим під час війни займається Тягнибок

Більшість опитаних роботодавців в Україні заявили про наміри підвищити зарплати в 2024 році

Усі новини...
розвідка
У ГУР пояснили, чому Кадиров досі живий, попри "дуже важкий стан"
У ГУР пояснили, куди зникли РДК і Легіон "Свобода Росії"
Росія підготувала все для відкритої мобілізації, але оголосити її не готова – ГУР
Останні новини
03:12
На окупованій Херсонщині росіяни проводять мобілізацію місцевих жителів – спротив
02:24
Байден звернеться до нації з приводу війни в Україні та Ізраїлі
01:50
Близько 300 учасників акцій за припинення вогню в Газі заарештовано в Капітолії – ЗМІ
01:14
У Миколаєвіі пролунали вибухи – Кім
00:58
оновленоУ низці областей була оголошена повітряна тривога через загрозу балістики
00:45
оновленоПС: У трьох областях була повітряна тривога через ворожий дрон, працювала ППО
00:40
США запровадили нові санкції за сприяння військовим програмам Ірану
00:04
Італія відновлює контроль на кордоні зі Словенією
23:56
оновленоПовітряні сили повідомляли про загрозу БпЛА на півдні та півночі
23:48
оновленоРосія вдарила по Миколаївщині: загинуло двоє людей
Усі новини...
Реклама: