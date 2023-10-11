Розвідка про роботу проти Вагнера в Африці: Протидіємо скрізь
Середа, 11 жовтня 2023, 19:23
Головне управління розвідки Міноборони повідомило, що протидіє силам "ПВК Вагнер" в Африці.
Джерело: представник ГУР, генерал-майор Вадим Скібіцький в інтерв’ю "Українській правді"
Пряма мова: "Протидіємо скрізь. Різними методами.
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Поки що вони (Вагнер – УП) зберігають свою присутність (у Африці – УП), але Міністерство оборони Росії робить для того, щоб замінити "Вагнер" насамперед приватними компаніями, які підконтрольні Міністерству оборони".
Деталі: За словами Скібіцького, Росія зацікавлена у військовій присутності на африканському континенті, тому, що це дає їй контроль за природними ресурсами і керівництвом цих країн.
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Нагадаємо:
- 20 вересня телеканал CNN з посиланням на джерело в українському війську повідомив, що за ударами безпілотників по базах місцевих бойовиків, повʼязаних з "ПВК Вагнер" поблизу столиці Судану, ймовірно, стоять українські спецслужби
- 24 вересня очільник ГУР Кирило Буданов не підтвердив і не спростував це, але наголосив, що "ПВК Вагнер" – "наші вороги, і ми будемо діяти в будь-якій точці земної кулі".