Россия передала ХАМАС пехотное вооружение, захваченное в Украине – Буданов

Глава главного управления разведки МОУ Кирилл Буданов рассказал, что россияне передавали группировке ХАМАС пехотное вооружение, которое удалось завоевать в Украине. Он считает, что события в Израиле не скажутся на войне РФ с Украиной, если закончатся в ближайшие недели, однако сейчас в мире нависла угроза "глобальной войны".

Источник: Буданов в интервью "Украинской правде"

Прямая речь: "Нам четко известно, что трофейное оружие из Украины все-таки передавалось россиянами группировке ХАМАС. В основном это пехотное вооружение.

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Есть некоторая информация о том, что что-то заходило в Хезболлу, но пока достоверно нам это неизвестно".

Детали: Также Буданов считает, что россияне помогали боевикам ХАМАС использовать FPV-дроны против бронетехники: "Никто другой, как люди, которые прошли наш театр военных действий, не могли такого делать. Поскольку там не было нас, значит, это были русские".

Глава ГУР сообщил, что за неделю до начала действий в Израиле, на территории Ливана начала официально вещать российская станция "Спутник" на арабском языке: "Это вещание в абсолютно пропагандистском стиле с явными российскими нарративами".

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Кроме того, 24 сентября российский космический аппарат, который способен вести радиоэлектронную разведку и перехват спутниковых сигналов, был перемещен на геостационарную орбиту Израиля.

С 22 по 24 сентября российская военная делегация находилась с визитом в Иране: "Нам известно, что было несколько, скажем так, пожеланий с иранской стороны. Одно из них касалось расширения возможностей по разведывательной информации. Теперь понятно, какую именно разведывательную информацию начали россияне предоставлять всем заинтересованным сторонам. Подчеркиваю, что здесь не один Иран, а все заинтересованные стороны".

Буданов также высказался относительно влияния событий в Израиле на военную помощь Украине. По его мнению, "если конфликт будет ограничен по времени, до нескольких недель, то не о чем волноваться".

Прямая речь: "Но если ситуация затянется, вполне понятно, что будут определенные проблемы с тем, что не только в Украину надо будет поставлять вооружение и боеприпасы...

До середины следующего года мы особых проблем не видим с военной помощью. А дальше все будет зависеть от нас - как правильно сможем всем донести, показать и объяснить наши потребности, а также наладить увеличение производства у нас".

Глава разведки добавил, что сейчас мир "быстро приближается к глобальной войне", потому что все эти конфликты "связаны между собой одними и теми же странами, которые втянуты в эти процессы".

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