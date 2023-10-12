Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

СМИ: В Израиле погибли более 1 300 человек, примерно столько же – в Секторе Газа

Татьяна ЛозовенкоЧетверг, 12 октября 2023, 16:43
СМИ: В Израиле погибли более 1 300 человек, примерно столько же – в Секторе Газа
Израильский раненый, ФОТО GETTY IMAGES

Количество погибших в Израиле превышает 1 300 человек, в Секторе Газа погибли более 1 400 человек.

Источник: The Times of Israel, Al Jazeera со ссылкой на данные Министерств здравоохранения Израиля и Газы

Детали: Количество погибших в Израиле уже превысило 1 300 человек. Более 3 200 человек получили ранения

Реклама:

На территории анклава погибли 1 417 человек. Более 6 200 человек получили ранения.

Предыстория:

Что предшествовало:

ВИДЕО ДНЯ

Темы: ИзраильСектор Газавойнажертвы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Атака 29 декабря - самая большая по количеству жертв среди гражданских в Киеве. В городе объявят день траура

Пограничники отрицают закрытие границы для мужчин с инвалидностью 3-й группы

Ночная атака: Россия запускала дроны из Крыма, основной удар пришелся на Херсонщину

В Киеве количество жертв массированной атаки России достигло 13 человек

Владелец "Global Spirits" о подозрении СБУ: Надеюсь, это ошибка, а не рейдерство

Россия хочет "конкретных доказательств" от Польши по ракете, прежде чем давать объяснения

Все новости...
Израиль
США не ставят условий Израилю по применению американского оружия - Остин
Первых 200 украинцев эвакуируют из Израиля в Румынию в субботу - посол
Столтенберг о блокаде Сектора Газа Израилем: Важно защищать гражданское население
Последние новости
13:38
обновлено от 12:22Силы ПВО сбили ракету возле Днепра
13:28
В Киеве водоканал сбрасывал химикаты в реку – экоинспекция
13:11
В Чехии после стрельбы в университете открыли 90 дел из-за одобряющих комментариев онлайн
12:52
фотоВо дворе поврежденной от обстрела РФ многоэтажки в Одессе включили гирлянду на елке
12:50
Атака 29 декабря - самая большая по количеству жертв среди гражданских в Киеве. В городе объявят день траура
12:44
Цены на нефть упали на 10% в 2023 году
12:34
Художница Морозюк собралась замуж за сына фигуранта коррупционного скандала
12:08
обновлено от 10:33В Украине 1,5 часа длилась воздушная тревога из-за взлета носителя "Кинжалов"
12:00
Британская разведка спрогнозировала рост потерь России в войне против Украины до 2025 года
11:57
Проблемы рынка недвижимости, затронувшие Китай, ударяют по другим азиатским странам
Все новости...
Реклама: