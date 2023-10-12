СМИ: В Израиле погибли более 1 300 человек, примерно столько же – в Секторе Газа
Четверг, 12 октября 2023, 16:43
Количество погибших в Израиле превышает 1 300 человек, в Секторе Газа погибли более 1 400 человек.
Источник: The Times of Israel, Al Jazeera со ссылкой на данные Министерств здравоохранения Израиля и Газы
Детали: Количество погибших в Израиле уже превысило 1 300 человек. Более 3 200 человек получили ранения
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На территории анклава погибли 1 417 человек. Более 6 200 человек получили ранения.
Предыстория:
- Ранее сообщалось о более 1 200 погибших в Израиле в результате нападения палестинских боевиков.
Что предшествовало:
ВИДЕО ДНЯ
- 7 октября ХАМАС массированно атаковал ракетами Израиль, в городах вспыхнули пожары. По состоянию на вечер 8 октября количество погибших в Израиле в результате нападения ХАМАСа превысило 700 человек, более 2200 получили ранения.
- Израиль вернул под контроль все районы на границе возле Сектора Газа.
- Израильские военные заявили, что на территории Израиля нашли около 1500 тел боевиков ХАМАС после установления контроля над границей.
- 10 октября министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что Израиль переходит к "полноценному наступлению" на Сектор Газа.