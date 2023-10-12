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СМИ: В Израиле погибли более 1 300 человек, примерно столько же – в Секторе Газа

Татьяна ЛозовенкоЧетверг, 12 октября 2023, 16:43
СМИ: В Израиле погибли более 1 300 человек, примерно столько же – в Секторе Газа
Израильский раненый, ФОТО GETTY IMAGES

Количество погибших в Израиле превышает 1 300 человек, в Секторе Газа погибли более 1 400 человек.

Источник: The Times of Israel, Al Jazeera со ссылкой на данные Министерств здравоохранения Израиля и Газы

Детали: Количество погибших в Израиле уже превысило 1 300 человек. Более 3 200 человек получили ранения

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На территории анклава погибли 1 417 человек. Более 6 200 человек получили ранения.

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Темы: ИзраильСектор Газавойнажертвы
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