СМИ: В Израиле погибли более 1 300 человек, примерно столько же – в Секторе Газа

Количество погибших в Израиле превышает 1 300 человек, в Секторе Газа погибли более 1 400 человек.

Источник: The Times of Israel, Al Jazeera со ссылкой на данные Министерств здравоохранения Израиля и Газы

Детали: Количество погибших в Израиле уже превысило 1 300 человек. Более 3 200 человек получили ранения

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На территории анклава погибли 1 417 человек. Более 6 200 человек получили ранения.

Предыстория:

Ранее сообщалось о более 1 200 погибших в Израиле в результате нападения палестинских боевиков.

Что предшествовало:

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