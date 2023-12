"Хезболла" обстреляла Израиль, тот в ответ атаковал Ливан

"Хезболла" заявила, что обстреляла Израиль ракетами и минометами "в знак солидарности" с палестинцами, Армия обороны Израиля ответила артиллерией и БПЛА.

Источник: The Times of Israel

Детали: Ливанская группировка "Хезболла" заявляет, что выпустила "десятки ракет и снарядов" по трем израильским позициям в спорном районе Маунт-Дов в знак солидарности с атакой ХАМАС на Израиль.

