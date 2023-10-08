"Хезболла" обстреляла Израиль, тот в ответ атаковал Ливан
"Хезболла" заявила, что обстреляла Израиль ракетами и минометами "в знак солидарности" с палестинцами, Армия обороны Израиля ответила артиллерией и БПЛА.
Источник: The Times of Israel
Детали: Ливанская группировка "Хезболла" заявляет, что выпустила "десятки ракет и снарядов" по трем израильским позициям в спорном районе Маунт-Дов в знак солидарности с атакой ХАМАС на Израиль.
Footage shows mortars fired from Lebanon landing in the Mount Dov area pic.twitter.com/qoVK9aEw3X— Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) October 8, 2023
Армия обороны Израиля заявила, что ответила артиллерийскими ударами, а также ударом беспилотника по "инфраструктуре Хезболлы" в этом районе.
Zionist artillery shelling on Lebanese territories in Kfarshuba Hills and Mariye village, south Lebanon. pic.twitter.com/6R32TnF6zQ— Angelo Giuliano (@Angelo4justice3) October 8, 2023
О жертвах в результате этих атак ни одна из сторон не сообщила.
Издание со ссылкой на источники пишет, что израильская армия атаковала палатку.
Предыстория:
- Утром 7 октября из сектора Газа по Израилю массированно были запущены ракеты, в городах вспыхнули пожары.
- Президент Владимир Зеленский поддержал Израиль после атаки со стороны ХАМАС.
- Пентагон пообещал обеспечить Израиль всем необходимым для самообороны и защиты гражданского населения.
- Нетаньяху призвал жителей сектора Газа немедленно его покинуть, а министр обороны Йоав Галант заявил, что Израиль изменит реальность в Газе на 50 лет вперед.