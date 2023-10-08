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"Хезболла" обстреляла Израиль, тот в ответ атаковал Ливан

Роман ПетренкоВоскресенье, 8 октября 2023, 09:45
Хезболла обстреляла Израиль, тот в ответ атаковал Ливан
скриншот

"Хезболла" заявила, что обстреляла Израиль ракетами и минометами "в знак солидарности" с палестинцами, Армия обороны Израиля ответила артиллерией и БПЛА.

Источник: The Times of Israel

Детали: Ливанская группировка "Хезболла" заявляет, что выпустила "десятки ракет и снарядов" по трем израильским позициям в спорном районе Маунт-Дов в знак солидарности с атакой ХАМАС на Израиль.

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Армия обороны Израиля заявила, что ответила артиллерийскими ударами, а также ударом беспилотника по "инфраструктуре Хезболлы" в этом районе.

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О жертвах в результате этих атак ни одна из сторон не сообщила.

Издание со ссылкой на источники пишет, что израильская армия атаковала палатку.

Предыстория: 

  • Утром 7 октября из сектора Газа по Израилю массированно были запущены ракеты, в городах вспыхнули пожары.
  • Президент Владимир Зеленский поддержал Израиль после атаки со стороны ХАМАС.
  • Пентагон пообещал обеспечить Израиль всем необходимым для самообороны и защиты гражданского населения.
  • Нетаньяху призвал жителей сектора Газа немедленно его покинуть, а министр обороны Йоав Галант заявил, что Израиль изменит реальность в Газе на 50 лет вперед.

Темы: ИзраильЛиванобстрел
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