"Хезболла" обстреляла Израиль, тот в ответ атаковал Ливан

"Хезболла" заявила, что обстреляла Израиль ракетами и минометами "в знак солидарности" с палестинцами, Армия обороны Израиля ответила артиллерией и БПЛА.

Источник: The Times of Israel

Детали: Ливанская группировка "Хезболла" заявляет, что выпустила "десятки ракет и снарядов" по трем израильским позициям в спорном районе Маунт-Дов в знак солидарности с атакой ХАМАС на Израиль.

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Footage shows mortars fired from Lebanon landing in the Mount Dov area pic.twitter.com/qoVK9aEw3X — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) October 8, 2023

Армия обороны Израиля заявила, что ответила артиллерийскими ударами, а также ударом беспилотника по "инфраструктуре Хезболлы" в этом районе.

ВИДЕО ДНЯ

Zionist artillery shelling on Lebanese territories in Kfarshuba Hills and Mariye village, south Lebanon. pic.twitter.com/6R32TnF6zQ — Angelo Giuliano (@Angelo4justice3) October 8, 2023

О жертвах в результате этих атак ни одна из сторон не сообщила.

Издание со ссылкой на источники пишет, что израильская армия атаковала палатку.

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