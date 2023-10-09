На границе Израиля и Ливана начались столкновения
Израиль развернул войска в ожидании возможного вторжения с территории Ливана, начались первые столкновения на границе.
Источник: представитель Сил обороны Израиля Даниэль Хагари в соцсети X, русская служба BBC, Силы обороны Израиля
Прямая речь Хагари: "Мы получили сообщение о проникновении нескольких подозреваемых на израильскую территорию с территории Ливана. Силы ЦАХАЛ развернуты в этом районе".
Детали: Как сообщает BBC, эти люди замечены вблизи города Адамит, расположенного напротив приграничных ливанских городов Альма-эш-Шааб и Захаджра.
Силы обороны Израиля сообщили, что ЦАХАЛ уничтожил ряд боевиков, которые перешли на территорию Израиля с территории Ливана.
Справка: У Израиля есть общая граница с Ливаном на севере. Сектор Газа - это территория, зажатая между Израилем, Египтом и Средиземным морем.
Предыстория:
- Утром 8 октября ливанская группировка "Хезболла" обстреляла Израиль ракетами и минометами "в знак солидарности" с палестинцами, Армия обороны Израиля ответила артиллерией и БПЛА.
Что предшествовало:
- 7 октября ХАМАС массированно атаковал ракетами Израиль, в городах вспыхнули пожары. По состоянию на вечер 8 октября количество погибших в Израиле в результате нападения ХАМАСа превысило 700 человек, более 2200 получили ранения.
- 8 октября стало известно, что в Израиле погибли две гражданки Украины, принимаются меры по организации репатриации тел погибших.
- Украине удалось вывести из израильского города Сдерот раненого украинского мальчика. Сейчас МИД проверяет информацию о гибели двух украинцев в Израиле и смерти еще одного – в секторе Газы.
- Издание The Wall Street Journal сообщило, что представители службы безопасности Ирана помогли спланировать внезапную атаку ХАМАС на Израиль.