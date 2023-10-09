Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

На границе Израиля и Ливана начались столкновения

Татьяна ЛозовенкоПонедельник, 9 октября 2023, 16:28
На границе Израиля и Ливана начались столкновения
Обстрел ливанской группировки Хезболла Израиля 8 октября, скрин с видео, УП

Израиль развернул войска в ожидании возможного вторжения с территории Ливана, начались первые столкновения на границе.

Источник: представитель Сил обороны Израиля Даниэль Хагари в соцсети X, русская служба BBC, Силы обороны Израиля

Прямая речь Хагари: "Мы получили сообщение о проникновении нескольких подозреваемых на израильскую территорию с территории Ливана. Силы ЦАХАЛ развернуты в этом районе".

Реклама:

Детали: Как сообщает BBC, эти люди замечены вблизи города Адамит, расположенного напротив приграничных ливанских городов Альма-эш-Шааб и Захаджра.

Силы обороны Израиля сообщили, что ЦАХАЛ уничтожил ряд боевиков, которые перешли на территорию Израиля с территории Ливана.

Справка: У Израиля есть общая граница с Ливаном на севере. Сектор Газа - это территория, зажатая между Израилем, Египтом и Средиземным морем.

ВИДЕО ДНЯ
 

Предыстория:

  • Утром 8 октября ливанская группировка "Хезболла" обстреляла Израиль ракетами и минометами "в знак солидарности" с палестинцами, Армия обороны Израиля ответила артиллерией и БПЛА.

Что предшествовало: 

Темы: ИзраильЛиванвойнаграница
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоВ Полтавской ОВО показали последствия атаки на Миргород

Данилов призывает украинцев не пачкаться месседжами "актеров-разведчиков", которых кормит ФСБ

Германия возвращает контроль на границах с Польшей, Чехией и Швейцарией

В Минэнерго опровергли введение графиков отключения электроэнергии

Иран заявил, что ХАМАС готов освободить заложников, если Израиль не будет бить по Газе

видеоНАБУ отстранило директора своего одесского управления: получил награду от Кивалова

Все новости...
Израиль
Ряд авиакомпаний США и ЕС приостановили или отменили рейсы в Израиль
Нетаньяху: мы в разгаре битвы и это изменит Ближний Восток
США подтвердили гибель 9 своих граждан в Израиле после нападения ХАМАС
Последние новости
21:18
Украина готовила стратегию иска против РФ за большое вторжение еще осенью 2021 года – юрсоветник
21:13
Зеленский обсудил с Трюдо достройку музея Голодомора и эвакуацию украинцев из Газы
21:02
"Укрпочта" заказала разработку системы перевода денег: потратят 82 миллиона
20:37
фотоДаже не разворачивая: ИИ расшифровал древний свиток времен извержения Везувия
20:36
В Херсоне все дома подключили к водоснабжению после обстрела накануне
20:31
Обмен ламп накаливания: ОСМД, больницы и школы уже получили 1 миллион LED-ламп
19:59
фотоВ Полтавской ОВО показали последствия атаки на Миргород
19:54
Евросоюз создал "воздушный мост" для гумпомощи Газе
19:39
ФГИУ предложил 5 кандидатур в члены набсовета "Центрэнерго": что о них известно
19:31
В Украине во второй раз проведут национальный тест по медиаграмотности
Все новости...
Реклама: