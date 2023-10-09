На границе Израиля и Ливана начались столкновения

Израиль развернул войска в ожидании возможного вторжения с территории Ливана, начались первые столкновения на границе.

Источник: представитель Сил обороны Израиля Даниэль Хагари в соцсети X, русская служба BBC, Силы обороны Израиля

Прямая речь Хагари: "Мы получили сообщение о проникновении нескольких подозреваемых на израильскую территорию с территории Ливана. Силы ЦАХАЛ развернуты в этом районе".

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Детали: Как сообщает BBC, эти люди замечены вблизи города Адамит, расположенного напротив приграничных ливанских городов Альма-эш-Шааб и Захаджра.

Силы обороны Израиля сообщили, что ЦАХАЛ уничтожил ряд боевиков, которые перешли на территорию Израиля с территории Ливана.

Справка: У Израиля есть общая граница с Ливаном на севере. Сектор Газа - это территория, зажатая между Израилем, Египтом и Средиземным морем.

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Предыстория:

Утром 8 октября ливанская группировка "Хезболла" обстреляла Израиль ракетами и минометами "в знак солидарности" с палестинцами, Армия обороны Израиля ответила артиллерией и БПЛА.

Что предшествовало: