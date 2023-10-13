Путин уже заговорил о создании независимой Палестины со столицей в Восточном Иерусалиме

Президент страны-агрессора Владимир Путин заявил о необходимости проведения палестино-израильских переговоров, результатом которых, по его мнению, должно стать создание независимой Палестины со столицей в Восточном Иерусалиме.

Источник: пропагандисты "ТАСС"

Прямая речь Путина: "Их (переговоров) целью должна стать реализация ооновской формулы "двух государств", предусматривающей создание независимого палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме, сосуществующего в мире и безопасности с Израилем".

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Детали: По его словам, Россия исходит "из безальтернативности решения палестино-израильского конфликта путем переговоров".

При єтом Путин признал, что Израиль имеет право на защиту, но "надо позаботиться о решении этого вопроса мирными средствами".

Напомним: 11 октября Путин заявил, что "поселенческая политика Израиля" стала одной из причин войны в регионе, а "палестинская проблема" воспринимается как большая несправедливость каждым, кто исповедует ислам.

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