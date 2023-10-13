Путин уже заговорил о создании независимой Палестины со столицей в Восточном Иерусалиме
Президент страны-агрессора Владимир Путин заявил о необходимости проведения палестино-израильских переговоров, результатом которых, по его мнению, должно стать создание независимой Палестины со столицей в Восточном Иерусалиме.
Источник: пропагандисты "ТАСС"
Прямая речь Путина: "Их (переговоров) целью должна стать реализация ооновской формулы "двух государств", предусматривающей создание независимого палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме, сосуществующего в мире и безопасности с Израилем".
Детали: По его словам, Россия исходит "из безальтернативности решения палестино-израильского конфликта путем переговоров".
При єтом Путин признал, что Израиль имеет право на защиту, но "надо позаботиться о решении этого вопроса мирными средствами".
Напомним: 11 октября Путин заявил, что "поселенческая политика Израиля" стала одной из причин войны в регионе, а "палестинская проблема" воспринимается как большая несправедливость каждым, кто исповедует ислам.
Предистория:
- 7 октября ХАМАС массированно атаковал ракетами Израиль, в городах вспыхнули пожары.
- 10 октября министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что Израиль переходит к "полноценному наступлению" на Сектор Газа.
- 13 октября министр обороны США Ллойд Остин прибыл в Тель-Авив в пятницу, где встретится со своим израильским коллегой и премьер-министром Биньямином Нетаньяху и обсудит с ними с глазу на глаз их оборонные потребности по ответу исламской группировке ХАМАС.