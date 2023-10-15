Израиль перенес операцию в секторе Газа, которую планировал на выходные - NYT

Издание The New York Times утверждает, что армия Израиля перенесла начало наземной операции, которую планировали на эти выходные, из-за погоды.

Источник: NYT со ссылкой на источники в армии Израиля

Детали: По словам офицеров, изначально вторжение планировалось на выходные, но было отложено на несколько дней из-за облачности, которая "усложнила бы израильским пилотам и операторам беспилотников обеспечение воздушного прикрытия сухопутных войск".

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Уточняется, что во время спецоперации, кроме пехоты, израильские ударные силы будут включать танки, саперов и спецназ, добавили офицеры.

Сухопутные войска будут прикрывать боевые самолеты, вертолеты, беспилотники и артиллерия, которая будет стрелять с суши и моря.

Они отмечают, что их цель - разгром ХАМАС и ликвидация его лидеров, ответственных за нападение на Израиль 7 октября.

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Напомним: 14 октября Армия обороны Израиля сообщила, что истребителями уничтожила Мерада Абу Мерада, который был одним из главных ответственных за нападение на страну 7 октября.

Позже Армия обороны Израиля заявила, что уничтожила командира роты спецподразделения ХАМАС "Нухба", который руководил атакой ХАМАС на израильские общины вблизи сектора Газа на прошлых выходных.