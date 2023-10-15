Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Израиль перенес операцию в секторе Газа, которую планировал на выходные - NYT

Роман ПетренкоВоскресенье, 15 октября 2023, 08:51
Израиль перенес операцию в секторе Газа, которую планировал на выходные - NYT
РАКЕТЫ, ЗАПУЩЕННЫЕ С ГАЗЫ ПАЛЕСТИНЦАМИ, ФОТО: GETTY IMAGES

Издание The New York Times утверждает, что армия Израиля перенесла начало наземной операции, которую планировали на эти выходные, из-за погоды.

Источник: NYT со ссылкой на источники в армии Израиля

Детали: По словам офицеров, изначально вторжение планировалось на выходные, но было отложено на несколько дней из-за облачности, которая "усложнила бы израильским пилотам и операторам беспилотников обеспечение воздушного прикрытия сухопутных войск".

Реклама:

Уточняется, что во время спецоперации, кроме пехоты, израильские ударные силы будут включать танки, саперов и спецназ, добавили офицеры.

Сухопутные войска будут прикрывать боевые самолеты, вертолеты, беспилотники и артиллерия, которая будет стрелять с суши и моря.

Они отмечают, что их цель - разгром ХАМАС и ликвидация его лидеров, ответственных за нападение на Израиль 7 октября.

ВИДЕО ДНЯ

Напомним: 14 октября Армия обороны Израиля сообщила, что истребителями уничтожила Мерада Абу Мерада, который был одним из главных ответственных за нападение на страну 7 октября.

Позже Армия обороны Израиля заявила, что уничтожила командира роты спецподразделения ХАМАС "Нухба", который руководил атакой ХАМАС на израильские общины вблизи сектора Газа на прошлых выходных.

Темы: ИзраильСектор Газавойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Атака 29 декабря - самая большая по количеству жертв среди гражданских в Киеве. В городе объявят день траура

Пограничники отрицают закрытие границы для мужчин с инвалидностью 3-й группы

Ночная атака: Россия запускала дроны из Крыма, основной удар пришелся на Херсонщину

В Киеве количество жертв массированной атаки России достигло 13 человек

Владелец "Global Spirits" о подозрении СБУ: Надеюсь, это ошибка, а не рейдерство

Россия хочет "конкретных доказательств" от Польши по ракете, прежде чем давать объяснения

Все новости...
МО РФ заявило о 27 украинских беспилотниках, которые атаковали Россию
Защитники уничтожили еще 880 оккупантов и 8 вражеских танков
Россия ночью ударила по частному дому на Харьковщине, двое погибших
Враг ночью атаковал Херсонщину, есть пострадавший
Последние новости
13:51
В энергосистеме нет дефицита, резервов мощностей достаточно
13:38
обновлено от 12:22Силы ПВО сбили ракету возле Днепра
13:28
В Киеве водоканал сбрасывал химикаты в реку – экоинспекция
13:11
В Чехии после стрельбы в университете открыли 90 дел из-за одобряющих комментариев онлайн
12:52
фотоВо дворе поврежденной от обстрела РФ многоэтажки в Одессе включили гирлянду на елке
12:50
Атака 29 декабря - самая большая по количеству жертв среди гражданских в Киеве. В городе объявят день траура
12:44
Цены на нефть упали на 10% в 2023 году
12:34
Художница Морозюк собралась замуж за сына фигуранта коррупционного скандала
12:08
обновлено от 10:33В Украине 1,5 часа длилась воздушная тревога из-за взлета носителя "Кинжалов"
12:00
Британская разведка спрогнозировала рост потерь России в войне против Украины до 2025 года
Все новости...
Реклама: