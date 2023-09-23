Буданов: Украина будет использовать танки Abrams для хорошо спланированных операций

Руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов сообщил, что Украина будет использовать танки Abrams, первые из которых уже на следующей неделе должны быть в Украине для хорошо спланированных, прорывных операций.

Источник: интервью Буданова The War Zone

Детали: Буданов рассказал, что сейчас на поле боя использование бронетехники практически во всех основных направлениях сведено к минимуму. Причина этому – противотанковые заминированные поля, которые являются проблемой для гусеничной техники, и большое количество дронов-камикадзе FPV, которые могут поражать оборудование техники.

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Сейчас, по словам Буданова, бронетехнику используют только для эвакуации или быстрой транспортировки пехотных команд в определенное место. Впрочем, в боевых действиях она не участвует.

Отвечая на вопрос журналиста о том, будут ли тогда эффективны танки Abrams, первая часть которых должна быть в Украине уже на следующей неделе, Буданов ответил, что в Украине их очень ждут.

Прямая речь Буданова: "Их нужно использовать специально для очень конкретных, хорошо продуманных операций, потому что если их бросить на передовую, они не проживут на поле боя слишком долго. Их нужно использовать в прорывных операциях, но очень хорошо подготовленных".

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Детали: На вопрос журналиста, уверен ли Буданов в этом, учитывая июньскую ситуацию под Малой Токмачкой, где было уничтожено определенное количество бронетехники, глава украинской разведки эти слова возразил.

Прямая речь Буданова: "На самом деле было уничтожено не так много техники. Было много поврежденной техники. И сейчас она отремонтирована. Количество уничтоженной было не таким большим. Но это именно тот пример, о котором мы только что говорили. Так что если мы просто развернем какую-нибудь батальонную танковую". группу где-то на поле боя, пока она будет попадать под радиус обстрела артиллерии, она будет поражена".

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