Байден планирует просить у Конгресса $100 млрд помощи Украине и Израилю – СМИ

Президент США Джо Байден рассматривает дополнительный запрос на сумму около 100 миллиардов долларов, который будет включать оборонную помощь для Израиля и Украины, а также финансирование безопасности границ и помощь странам Индо-Тихоокеанского региона, в том числе Тайваню.

Источник: Bloomberg со ссылкой на источники

Детали: Издание отмечает, что Байден пообещал поддержку Израилю после смертоносной атаки в начале этого месяца, совершенной группировкой ХАМАС, которую США и ЕС признали террористической организацией. Помощь Израилю пользуется широкой двухпартийной поддержкой в Конгрессе США.

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Помощь Украине, однако, требует благосклонности республиканцев в Палате представителей. Группа законодателей, которые поддерживают предоставление дополнительной помощи Киеву, в начале этого месяца посоветовала, чтобы администрация предложила совместный пакет помощи для Израиля и Украины, надеясь преодолеть оппозицию республиканцев.

Решение о включении финансирования пограничной безопасности в пакет также направлено на то, чтобы заручиться поддержкой республиканцев в Конгрессе, которые уже давно связывают дополнительную иностранную помощь с решением проблемы притока мигрантов в США.

Bloomberg отмечает, что представитель Административно-бюджетного управления США отказался от комментариев.

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Источник, знакомый с усилиями администрации по координации запроса, сообщил, что детали пакета все еще прорабатываются, и подчеркнул, что сумма будет покрывать целый финансовый год. Предыдущий запрос Белого дома, который предусматривал выделение Украине 24 миллиардов долларов, охватывал лишь трехмесячный период.

Любой запрос от Белого дома, однако, должен будет подождать, пока законодатели Палаты представителей не изберут нового спикера после отстранения Кевина Маккарти с должности. Любая мера по расходам должна быть сначала одобрена Палатой представителей, которая не может завершить ни одной законодательной инициативы, пока республиканцы не объединятся вокруг нового спикера.

Сам объем и требования пакета, вероятно, вызовут сопротивление в Палате представителей, где разногласия между Республиканской партией по сокращению расходов и иностранной помощи сыграли свою роль в борьбе за кресло спикера.

Представитель Джим Джордан, который является главным кандидатом на должность следующего спикера, скептически относится к новой помощи Украине, а консерваторы в Палате представителей требуют, чтобы пакет помощи Израилю не был привязан к дальнейшей помощи Киеву.

Лидер сенатского большинства Чак Шумер во вторник заявил, что ожидает, что администрация направит запрос "до конца этой недели" и что он будет включать военную, дипломатическую, разведывательную и гуманитарную помощь для Израиля.

"Мы хотели бы получить дополнительный пакет помощи как можно скорее, потому что потребности являются большими как в Израиле, так и в Украине", – сказал он.

Что предшествовало: Ранее сообщалось, что Байден намерен обратиться к Конгрессу с просьбой выделить крупнейший в истории пакет помощи Украине размером до 100 миллиардов долларов.