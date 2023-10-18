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Израиль создал гуманитарную зону на юге Газы

Татьяна ЛозовенкоСреда, 18 октября 2023, 13:54
Израиль создал гуманитарную зону на юге Газы
СЕКТОР ГАЗЫ, GETTY IMAGES

Армия обороны Израиля объявила о создании гуманитарной зоны на юге Сектора Газы. 

Источник: The Times of Israel со ссылкой на заявление подразделения Минобороны Израиля, которое занимается координацией гражданских вопросов (COGAT)

Дословно COGAT: ЦАХАЛ призывает жителей Газы эвакуироваться на юг (анклава - ред.) для их защиты.

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Аль-Маваси - это место, где будет предоставляться международная гуманитарная помощь в случае необходимости. 

Детали: The Times of Israel сообщает, что решение принято после многодневных переговоров с Египтом, США и другими странами.

Что предшествовало:

  • 12 октября Армия обороны Израиля опубликовала обращение к жителям Газы с призывом эвакуироваться на юг для собственной безопасности и предупредила, что будет продолжать удары по террористической группировке ХАМАС. Израиль объявил, что готовится к наземному вторжению в Газу.
  • КПП Рафах находится на границе между египетским Синайским полуостровом и контролируемой ХАМАСом Газой, на юге анклава.
  • Ранее СМИ писали о его закрытии из-за израильских ударов. Однако Египет утверждает, что КПП Рафах открыт, а эвакуация невозможна из-за израильских бомбардировок. Израиль заявляет, что террористическая группировка ХАМАС препятствует эвакуации палестинцев из северной части Сектора Газа.
  • Египетские власти получили списки граждан Украины на эвакуацию из Сектора Газа. Кроме того, в срочной эвакуации из Газы нуждаются почти 260 украинцев.
  • Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что более половины всех украинцев, которые попросили об эвакуации, знают о том, что будет происходить эвакуация именно через пункт пересечения Рафах, и более половины уже находятся в непосредственной близости к этому пункту пересечения.
 
Суспильне

Темы: ИзраильСектор Газагуманитаркавойна
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