Израиль создал гуманитарную зону на юге Газы

Армия обороны Израиля объявила о создании гуманитарной зоны на юге Сектора Газы.

Источник: The Times of Israel со ссылкой на заявление подразделения Минобороны Израиля, которое занимается координацией гражданских вопросов (COGAT)

Дословно COGAT: ЦАХАЛ призывает жителей Газы эвакуироваться на юг (анклава - ред.) для их защиты.

Реклама:

Аль-Маваси - это место, где будет предоставляться международная гуманитарная помощь в случае необходимости.

Детали: The Times of Israel сообщает, что решение принято после многодневных переговоров с Египтом, США и другими странами.

The IDF calls on #GazaCity residents to evacuate south for their protection.



Al-Mawasi is where international #HumanitarianAid will be provided as needed. pic.twitter.com/HT4PGtzNre ВИДЕО ДНЯ October 18, 2023

Что предшествовало:

12 октября Армия обороны Израиля опубликовала обращение к жителям Газы с призывом эвакуироваться на юг для собственной безопасности и предупредила, что будет продолжать удары по террористической группировке ХАМАС. Израиль объявил, что готовится к наземному вторжению в Газу.

КПП Рафах находится на границе между египетским Синайским полуостровом и контролируемой ХАМАСом Газой, на юге анклава.

Ранее СМИ писали о его закрытии из-за израильских ударов. Однако Египет утверждает, что КПП Рафах открыт, а эвакуация невозможна из-за израильских бомбардировок. Израиль заявляет, что террористическая группировка ХАМАС препятствует эвакуации палестинцев из северной части Сектора Газа.

Египетские власти получили списки граждан Украины на эвакуацию из Сектора Газа. Кроме того, в срочной эвакуации из Газы нуждаются почти 260 украинцев.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что более половины всех украинцев, которые попросили об эвакуации, знают о том, что будет происходить эвакуация именно через пункт пересечения Рафах, и более половины уже находятся в непосредственной близости к этому пункту пересечения.