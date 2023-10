Израиль создал гуманитарную зону на юге Газы

Армия обороны Израиля объявила о создании гуманитарной зоны на юге Сектора Газы.

Источник: The Times of Israel со ссылкой на заявление подразделения Минобороны Израиля, которое занимается координацией гражданских вопросов (COGAT)

Дословно COGAT: ЦАХАЛ призывает жителей Газы эвакуироваться на юг (анклава - ред.) для их защиты.

Аль-Маваси - это место, где будет предоставляться международная гуманитарная помощь в случае необходимости.

Детали: The Times of Israel сообщает, что решение принято после многодневных переговоров с Египтом, США и другими странами.

The IDF calls on #GazaCity residents to evacuate south for their protection.



Al-Mawasi is where international #HumanitarianAid will be provided as needed. pic.twitter.com/HT4PGtzNre