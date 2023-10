Ізраїль створив гуманітарну зону на півдні Гази

Армія оборони Ізраїлю оголосила про створення гуманітарної зони на півдні Сектору Гази.

Джерело: The Times of Israel із посиланням на заяву підрозділу Міноборони Ізраїлю, який займається координацією цивільних питань (COGAT)

Дослівно COGAT: ЦАХАЛ закликає жителів Гази евакуюватися на південь (анклаву - ред.) для їхнього захисту.

Аль-Мавасі – це місце, де буде надаватися міжнародна гуманітарна допомога у разі потреби.

Деталі: The Times of Israel повідомляє, що рішення прийнято після багатоденних переговорів з Єгиптом, США та іншими країнами.

The IDF calls on #GazaCity residents to evacuate south for their protection.



Al-Mawasi is where international #HumanitarianAid will be provided as needed. pic.twitter.com/HT4PGtzNre