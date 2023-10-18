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Ізраїль створив гуманітарну зону на півдні Гази

Тетяна ЛозовенкоСереда, 18 жовтня 2023, 13:54
Ізраїль створив гуманітарну зону на півдні Гази
СЕКТОР ГАЗИ, GETTY IMAGES

Армія оборони Ізраїлю оголосила про створення гуманітарної зони на півдні Сектору Гази. 

Джерело: The Times of Israel із посиланням на заяву підрозділу Міноборони Ізраїлю, який займається координацією цивільних питань (COGAT)

Дослівно COGAT: ЦАХАЛ закликає жителів Гази евакуюватися на південь (анклаву - ред.) для їхнього захисту.

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Аль-Мавасі – це місце, де буде надаватися міжнародна гуманітарна допомога у разі потреби. 

Деталі: The Times of Israel повідомляє, що рішення прийнято після багатоденних переговорів з Єгиптом, США та іншими країнами.

Що передувало: 

  • 12 жовтня Армія оборони Ізраїлю опублікувала звернення до жителів Гази з закликом евакуюватися на південь задля власної безпеки і попередила, що продовжуватиме удари по терористичному угрупуванню ХАМАС. Ізраїль оголосив, що готується до наземного вторгнення в Газу.
  • КПП Рафах знаходиться на кордоні між єгипетським Синайським півостровом і контрольованою ХАМАСом Газою, на півдні анклаву.
  • Раніше ЗМІ писали про його закриття через ізраїльські удари. Однак Єгипет стверджує, що КПП Рафах відкритий, а евакуація неможлива через ізраїльські бомбардування. Ізраїль заявляє, що терористичне угрупування ХАМАС перешкоджає евакуації палестинців із північної частини Сектора Гази.
  • Крім того, термінової евакуації з Гази потребують майже 260 українців. Єгипетська влада отримала списки громадян України на евакуацію з Сектору Гази.
  • Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що більше половини всіх українців, які попросили про евакуацію, знають про те, що буде відбуватися евакуація саме через пункт перетину Рафах, і більше половини вже перебувають у безпосередній близькості до цього пункту перетину.
 
фото Суспільне

Теми: ІзраїльСектор Газигуманітаркавійна
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