Еще одного "слугу" выгнали из фракции

Нардепа Артема Дмитрука исключили из фракции "Слуга народа".

Источник: заседание парламента 16 ноября

Прямая речь первого вице-спикера Александра Корниенко: "Согласно ч. 3 ст. 60 регламента ВР сообщаю о решении депутатской фракции партии "Слуга народа" исключить из состава фракции народного депутата Дмитрука Артема Геннадиевича".

Что было раньше: 15 ноября пресс-секретарь "СН" Юлия Палийчук сообщила, что нардепа Артема Дмитрука решили исключить из фракции "Слуга народа".

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