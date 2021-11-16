Еще одного "слугу" выгнали из фракции
Вторник, 16 ноября 2021, 12:54
Нардепа Артема Дмитрука исключили из фракции "Слуга народа".
Источник: заседание парламента 16 ноября
Прямая речь первого вице-спикера Александра Корниенко: "Согласно ч. 3 ст. 60 регламента ВР сообщаю о решении депутатской фракции партии "Слуга народа" исключить из состава фракции народного депутата Дмитрука Артема Геннадиевича".
Что было раньше: 15 ноября пресс-секретарь "СН" Юлия Палийчук сообщила, что нардепа Артема Дмитрука решили исключить из фракции "Слуга народа".
Предыстория:
- Ранее сообщалось, что "Слуга народа" на съезде будет решать вопрос об исключении Дмитрука, который "разочаровался в политике партии".
- Дмитрук также был одним из трех "антивакцинаторов" в ВР по словам главы фракции "СН" Давида Арахамии, он заявлял, что не будет вакцинироваться против коронавируса.
- Сообщалось, что Дмитрук войдет в состав межфракционного объединения "Разумная политика", которую создает экс-спикер Рады Дмитрий Разумков.
- 19 октября исключили из фракции "Слуга народа" народного депутата Людмилу Буймистер, которая голосовала против законопроекта об олигархах.
Ирина Балачук, УП