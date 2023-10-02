Росія будує нову дорогу з Ростова до Маріуполя
Понеділок, 2 жовтня 2023, 15:55
Росія прокладає нову автомобільну дорогу з Ростова-на-Дону в окупований Маріуполь.
Джерело: супутникові знімки сервісу Planet.com, "Радіо Свобода"
Деталі: Порівняння фотографій за жовтень 2023 та жовтень 2022 року показує, що триває будівництво.
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Видно, що траса пройде далеко від населених пунктів – імовірно, через складнощі, які може спричинити розширення наявної нині дороги.
Раніше стало відомо, що Росія будує нову залізничну гілку, яка з'єднає Маріуполь із Донецьком.
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