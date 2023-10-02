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Росія будує нову дорогу з Ростова до Маріуполя

Євген КізіловПонеділок, 2 жовтня 2023, 15:55
Росія будує нову дорогу з Ростова до Маріуполя
Червона лінія - нова дорога, синя - стара, фото Planet.com

Росія прокладає нову автомобільну дорогу з Ростова-на-Дону в окупований Маріуполь.

Джерело: супутникові знімки сервісу Planet.com, "Радіо Свобода"

Деталі: Порівняння фотографій за жовтень 2023 та жовтень 2022 року показує, що триває будівництво.

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Видно, що траса пройде далеко від населених пунктів – імовірно, через складнощі, які може спричинити розширення наявної нині дороги.

Раніше стало відомо, що Росія будує нову залізничну гілку, яка з'єднає Маріуполь із Донецьком.

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Теми: РосіяМаріупольдорогибудівництво
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