На Авдеевском направлении снизилась активность россиян - Силы обороны
Суббота, 21 октября 2023, 13:45
Активность войск России возле Авдеевки несколько снизилась, хотя враг и продолжает "идти вперед", заверил представитель объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковник Александр Штупун.
Источник: Штупун в эфире телемарафона
Прямая речь Штупуна: "Враг несколько... можно сказать по потерям, несколько снизилась его активность, но он продолжает идти вперед".
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Детали: По словам Штупуна, Россия нанесла по Таврическому направлению 1 ракетный и 24 авиационных удара, большинство из них - КАБы на Авдеевском направлении.
Напомним: Тем временем Институт изучения войны сообщает, что 20 октября российские войска возобновили наступление в районе Авдеевки и незначительно продвинулись вперед.