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На Авдеевском направлении снизилась активность россиян - Силы обороны

Роман ПетренкоСуббота, 21 октября 2023, 13:45
На Авдеевском направлении снизилась активность россиян - Силы обороны
ШТУПУН. ФОТО С САЙТА "АРМІЯ INFORM"

Активность войск России возле Авдеевки несколько снизилась, хотя враг и продолжает "идти вперед", заверил представитель объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковник Александр Штупун.

Источник: Штупун в эфире телемарафона

Прямая речь Штупуна: "Враг несколько... можно сказать по потерям, несколько снизилась его активность, но он продолжает идти вперед".

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Детали: По словам Штупуна, Россия нанесла по Таврическому направлению 1 ракетный и 24 авиационных удара, большинство из них - КАБы на Авдеевском направлении.

Напомним: Тем временем Институт изучения войны сообщает, что 20 октября российские войска возобновили наступление в районе Авдеевки и незначительно продвинулись вперед. 

Темы: АвдеевкавойнаРосcияоккупация
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