ЦАХАЛ сообщил, когда может закончиться война с ХАМАС

Наземную операцию в Секторе Газа отменят, если ХАМАС освободит всех заложников и безоговорочно сдастся, сообщил международный спикер Армии обороны Израиля Джонатан Конрикус.

Источник: Конрикус в интервью австралийскому радио ABC

Прямая речь спикера: "Если ХАМАС выйдет из своих укрытий, в которых прячется за израильским гражданским населением, как он это делает сейчас, вернет наших заложников − всех 212 − и безоговорочно сдастся, тогда война закончится.

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Если они этого не сделают, нам, вероятно, придется войти и сделать это".

Детали: Подполковник Конрикус не ответил, почему наземное вторжение откладывается, несмотря на многодневные разговоры об этом, вместо этого заявил, что израильские войска "полностью ликвидируют ХАМАС".

Он также добавил, что люди "должны становиться на чью-то сторону... в соответствии с собственной моралью".

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"Если вы хотите быть на стороне террористов или на стороне Израиля, это ваш выбор", − сказал представитель ЦАХАЛа.

Он также ответил на вопросы, касающиеся ужасной гуманитарной ситуации в Газе, отметив, что не считает, что Израиль стоит заставлять обеспечивать продовольствием врага, который "запускает ракеты по нашим гражданам и пытается их убить".

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