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ЦАХАЛ сообщил, когда может закончиться война с ХАМАС

Ирина БалачукПонедельник, 23 октября 2023, 07:27
ЦАХАЛ сообщил, когда может закончиться война с ХАМАС
Спикер израильской армии подполковник Джонатан Конрикус. Фото Getty Images

Наземную операцию в Секторе Газа отменят, если ХАМАС освободит всех заложников и безоговорочно сдастся, сообщил международный спикер Армии обороны Израиля Джонатан Конрикус.

Источник: Конрикус в интервью австралийскому радио ABC

Прямая речь спикера: "Если ХАМАС выйдет из своих укрытий, в которых прячется за израильским гражданским населением, как он это делает сейчас, вернет наших заложников − всех 212 − и безоговорочно сдастся, тогда война закончится.

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Если они этого не сделают, нам, вероятно, придется войти и сделать это".

Детали: Подполковник Конрикус не ответил, почему наземное вторжение откладывается, несмотря на многодневные разговоры об этом, вместо этого заявил, что израильские войска "полностью ликвидируют ХАМАС".

Он также добавил, что люди "должны становиться на чью-то сторону... в соответствии с собственной моралью".

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"Если вы хотите быть на стороне террористов или на стороне Израиля, это ваш выбор", − сказал представитель ЦАХАЛа.

Он также ответил на вопросы, касающиеся ужасной гуманитарной ситуации в Газе, отметив, что не считает, что Израиль стоит заставлять обеспечивать продовольствием врага, который "запускает ракеты по нашим гражданам и пытается их убить".

Предыстория:

  • 21 отября начальник штаба Армии обороны Израиля Герци Галеви заявил, что военные ЦАХАЛ начнут операцию по устранению ХАМАС.
  • Вечером 21 октября первые двадцать грузовиков с гуманитарной помощью въехали в Сектор Газы через контрольно-пропускной пункт Рафах на границе с Египтом.
  • Посольства попросили своих граждан в Газе быть готовыми к пересечению границы, но толпы разочарованных палестинцев с американскими, канадскими, немецкими и британскими паспортами тщетно ждали часами, по крайней мере, уже пятый раз на этой неделе.
  • Израильские военные заявили ночью 22 октября, что нанесли "превентивный удар" по подземному комплексу на территории мечети Аль-Ансар в Дженине на Западном берегу реки Иордан.
  • Позже Армия обороны Израиля заявила продолжает наносить удары по ячейкам "Хезболлы" и объектам ХАМАСа в Ливане и секторе Газа.

Темы: ИзраильХАМАССектор Газавойна
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