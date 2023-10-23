Пропагандист, вернувшийся в Россию в рамках обмена, стал главредом радио Sputnik

Бывший главный редактор "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский, который вернулся из Украины в РФ в рамках обмена в 2019 году, назначен главным редактором российского пропагандистского радио Sputnik.

Источник: пресс-служба медиагруппы "Россия сегодня", Новая газета

Детали: О назначении его на должность сообщила пресс-служба "России сегодня". Ранее он был исполнительным директором медиагруппы.

Реклама:

Предыстория: