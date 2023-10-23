Пропагандист, вернувшийся в Россию в рамках обмена, стал главредом радио Sputnik
Понедельник, 23 октября 2023, 13:02
Бывший главный редактор "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский, который вернулся из Украины в РФ в рамках обмена в 2019 году, назначен главным редактором российского пропагандистского радио Sputnik.
Источник: пресс-служба медиагруппы "Россия сегодня", Новая газета
Детали: О назначении его на должность сообщила пресс-служба "России сегодня". Ранее он был исполнительным директором медиагруппы.
Реклама:
Предыстория:
- Суд арестовал Кирилла Вышинского в мае 2018 года по подозрению в госизмене после обысков СБУ в офисе "РИА Новости-Украина".
- 22 августа 2019 года росСМИ сообщили, что Москва и Киев предварительно договорились обменять 33 россиян на 33 украинцев в конце августа. По данным СМИ, среди этих лиц мог быть Вышинский.
- 28 августа суд отменил решение об аресте от 19 июля, когда Вышинскому продлили меру пресечения на 2 месяца, и выпустил его под личное обязательство. Вышинский провел за решеткой 1 год и 3 месяца.
- Кирилла Вышинского не было в списках на возможный обмен удерживаемыми лицами с Россией, потому что он о таком обмене не просил и не признавал свою вину по делу о госизмене.
- Впоследствии в ГПУ заявили, что Вышинский написал заявление, в котором согласился принять участие в обмене пленными
- Его доставили из Киева в Москву 7 сентября в рамках обмена по формуле "35 на 35". Через месяц его назначили исполнительным директором медиагруппы "Россия сегодня". Обвинения в Украине против него до сих пор не сняты.