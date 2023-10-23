Пропагандист, який повернувся до РФ рамках обміну, став головредом радіо Sputnik

Колишнього головного редактора "РИА Новости Украина" Кирила Вишинського, який повернувся з України до Росії в рамках обміну в 2019 році, призначено головним редактором російського пропагандистського радіо Sputnik.

Джерело: пресслужба медіагрупи "Россия сегодня", Новая газета

Деталі: Про призначення його на посаду повідомила пресслужба "России сегодня". Раніше він був виконавчим директором медіагрупи.

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