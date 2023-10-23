Пропагандист, який повернувся до РФ рамках обміну, став головредом радіо Sputnik
Понеділок, 23 жовтня 2023, 13:02
Колишнього головного редактора "РИА Новости Украина" Кирила Вишинського, який повернувся з України до Росії в рамках обміну в 2019 році, призначено головним редактором російського пропагандистського радіо Sputnik.
Джерело: пресслужба медіагрупи "Россия сегодня", Новая газета
Деталі: Про призначення його на посаду повідомила пресслужба "России сегодня". Раніше він був виконавчим директором медіагрупи.
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Передісторія:
- Суд заарештував Кирила Вишинського у травні 2018 року за підозрою у держзраді після обшуків СБУ в офісі "РИА Новости-Украина".
- 22 серпня 2019 року росЗМІ повідомили, що Москва і Київ попередньо домовилися обміняти 33 росіян на 33 українців наприкінці серпня. За даними ЗМІ, серед цих осіб міг бути Вишинський.
- 28 серпня суд скасував рішення про арешт від 19 липня, коли Вишинському продовжили запобіжний захід на 2 місяці, і випустив його під особисте зобов'язання. Вишинський провів за ґратами 1 рік і 3 місяці.
- Кирила Вишинського не було у списках на можливий обмін утримуваними особами з Росією, тому що він про такий обмін не просив і не визнавав свою провину у справі про держзраду.
- Згодом у ГПУ заявили, що Вишинський написав заяву, в якому погодився взяти участь в обміні полоненими
- Його доставили з Києва до Москви 7 вересня в рамках обміну за формулою "35 на 35". Через місяць його призначили виконавчим директором медіагрупи "Россия сегодня". Обвинувачення в Україні проти нього досі не знято.