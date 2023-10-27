Оккупанты сообщают, что в госизменника Царева стреляли и он в тяжелом состоянии

В государственного изменника и экс-нардепа Олега Царева, который поддерживает вторжение РФ в Украину, стреляли, из-за чего он в тяжелом состоянии.

Источник: сообщение коллаборациониста Владимира Рогова, Telegram-канал Царева

Детали: Рогов написал, что "состояние Олега очень тяжелое. Сейчас он в реанимации". Также он сказал, что в Царева стреляли.

Реклама:

В сети также распространяют видео, якобы возле дома Царева, где на него совершили покушение. Позже Рогов сообщил, что покушение произошло в санатории имени Кирова в Ялте в Крыму.

Відео з-під будинку Царьова, де на нього начебто скоїли замах pic.twitter.com/LzRD1FMro5 — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) October 27, 2023

ВИДЕО ДНЯ

Позже в Telegram-канале Царева опубликовали от имени администратора следующую информацию:

Дословно: " Информация о покушении на Олега Царёва подтверждается его родными. Около полуночи на территории санатория, где он поживает, в него дважды стреляли. Информации о преступнике нет, работают силовики.

На момент прибытия кареты скорой помощи Олег был без сознания, с большой кровопотерей. Информации о состоянии его здоровья на текущий момент нет".

Предыстория: