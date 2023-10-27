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Оккупанты сообщают, что в госизменника Царева стреляли и он в тяжелом состоянии

"Украинская правда"Пятница, 27 октября 2023, 12:29
Оккупанты сообщают, что в госизменника Царева стреляли и он в тяжелом состоянии
Фото: ТАСС

В государственного изменника и экс-нардепа Олега Царева, который поддерживает вторжение РФ в Украину, стреляли, из-за чего он в тяжелом состоянии.

Источник: сообщение коллаборациониста Владимира Рогова,  Telegram-канал Царева

Детали: Рогов написал, что "состояние Олега очень тяжелое. Сейчас он в реанимации". Также он сказал, что в Царева стреляли.

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В сети также распространяют видео, якобы возле дома Царева, где на него совершили покушение. Позже Рогов сообщил, что покушение произошло в санатории имени Кирова в Ялте в Крыму.

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Позже в Telegram-канале Царева опубликовали от имени администратора следующую информацию:

Дословно: " Информация о покушении на Олега Царёва подтверждается его родными. Около полуночи на территории санатория, где он поживает, в него дважды стреляли. Информации о преступнике нет, работают силовики.

На момент прибытия кареты скорой помощи Олег был без сознания, с большой кровопотерей. Информации о состоянии его здоровья на текущий момент нет".

Предыстория:

  • В мае 2022 года Шевченковский райсуд Киева заочно приговорил Царева к 12 годам лишения свободы.
  • В марте 2022 года Царев прибыл в Киевскую область вместе с российской армией, а также призвал Юрия и Александра Вилкулов сдать Кривой Рог российским оккупантам.
  • Царев неоднократно публиковал в Telegram призывы к изменению границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины.

Темы: ЦаревРосcия
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