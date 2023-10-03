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В Британии взорвался резервуар для биогаза – попала молния 

"Украинская правда"Вторник, 3 октября 2023, 03:34
В Британии взорвался резервуар для биогаза – попала молния 
Скриншот видео

Удар молнии вызвал мощный взрыв газа на заводе по переработке пищевых отходов в Великобритании.

Источник: BBC

Детали: Свидетели видели огненный шар, который освещал ночное небо после взрыва на электростанции Severn Trent Green в Кассингтоне, к северу от Оксфорда.

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Компания сообщила, что в результате удара один из ее резервуаров для биогаза взорвался.

Сообщается, что никто не пострадал, на месте работают чрезвычайники.

Темы: Великобританиявзрыв
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