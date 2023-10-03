Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Британии взорвался резервуар для биогаза – попала молния 

"Украинская правда"Вторник, 3 октября 2023, 03:34
В Британии взорвался резервуар для биогаза – попала молния 
Скриншот видео

Удар молнии вызвал мощный взрыв газа на заводе по переработке пищевых отходов в Великобритании.

Источник: BBC

Детали: Свидетели видели огненный шар, который освещал ночное небо после взрыва на электростанции Severn Trent Green в Кассингтоне, к северу от Оксфорда.

Реклама:

Компания сообщила, что в результате удара один из ее резервуаров для биогаза взорвался.

Сообщается, что никто не пострадал, на месте работают чрезвычайники.

Темы: Великобританиявзрыв
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

СБУ собрала доказательства госизмены экс-ведущей телеканалов Медведчука

У Кадырова были проблемы с почками, но он выздоровел – Буданов

В США призвали Зеленского сосредоточиться на борьбе с коррупцией

Количество погибших украинцев в Израиле возросло до семи

Российский корабль "Павел Державин" получил повреждения возле Севастополя – спикер ВМС

фотоВ Киеве вооруженный мужчина пытался захватить бизнес-центр – его задержали

Все новости...
Великобритания
Экс-министр обороны Британии Уоллес призвал предоставить Украине все необходимое для победы
Британия из-за обострения в Косово направит туда дополнительные войска
Глава Минобороны Британии о поддержке Украины: Мы должны оставаться непоколебимыми
Последние новости
13:09
В Минэкономики прогнозируют рост ВВП Украины в этом году на 4%
13:05
На блок-посту в Киеве раздались выстрелы: полиция выясняет обстоятельства
13:00
Оккупанты распространяют фейк о продаже на аукционе квартиры Елены Зеленской в Крыму
12:44
фотоВ Киеве во время пожара женщина выпрыгнула из окна и погибла
12:39
Украина готовится значительно увеличить экспорт зерна через Румынию и Молдову – Шмыгаль
12:38
Буданов о войне: Мы выбились из графика
12:26
СБУ собрала доказательства госизмены экс-ведущей телеканалов Медведчука
12:10
У Кадырова были проблемы с почками, но он выздоровел – Буданов
12:04
В lifecell прокомментировали арест корпоративных прав российских олигархов: "Не имеют никакого контроля"
11:56
Газа будет без света, воды и топлива, пока не освободит заложников – минэнергетики Израиля
Все новости...
Реклама: