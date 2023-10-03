Глава МИД Швеции не попал на важную встречу в Украине, так как забыл паспорт – СМИ
Министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрём не смог приехать на беспрецедентное заседание министров иностранных дел Евросоюза в Киеве 2 октября, потому что забыл паспорт.
Источник: австрийское издание "Die Presse" со ссылкой на дипломатические источники, передает "Европейская правда"
Детали: По информации источников, главный шведский дипломат забыл взять свой паспорт, поэтому на польско-украинской границе его не пропустили в Украину.
Поэтому министру "пришлось отказаться от восьмичасовой поездки на поезде в Киев", пишет издание.
Билльстрема не было на совместном фото европейских министров, которое они сделали в Киеве.
Пресс-секретарь Билльстрёма Том Самуэльссон в текстовом сообщении Omni подтвердил, что министр не присутствовал на встрече.
Прямая речь Самуэльссона: "Была логистическая преграда, больше мы не комментируем подробности о поездке министра".
Предыстория:
- 2 октября в Киеве прошла неформальная встреча министров иностранных дел стран ЕС, впервые в истории состоявшейся за пределами Европейского Союза. Таким образом, главы МИД показали сигнал поддержки Украины в ее войне против России.
- На встрече не присутствовал глава МИД Латвии Кришьянис Кариньш, потому что заболел.
- Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау объяснил свое отсутствие состоянием здоровья, а также "спадом" в польско-украинских отношениях.
- Не приехал в Киев и глава МИД Венгрии Петер Сийярто, за время полномасштабного вторжения РФ посещавший Россию, но не Украину.