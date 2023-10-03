Глава МИД Швеции не попал на важную встречу в Украине, так как забыл паспорт – СМИ

Министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрём не смог приехать на беспрецедентное заседание министров иностранных дел Евросоюза в Киеве 2 октября, потому что забыл паспорт.

Источник: австрийское издание "Die Presse" со ссылкой на дипломатические источники, передает "Европейская правда"

Детали: По информации источников, главный шведский дипломат забыл взять свой паспорт, поэтому на польско-украинской границе его не пропустили в Украину.

Реклама:

Поэтому министру "пришлось отказаться от восьмичасовой поездки на поезде в Киев", пишет издание.

Билльстрема не было на совместном фото европейских министров, которое они сделали в Киеве.

Пресс-секретарь Билльстрёма Том Самуэльссон в текстовом сообщении Omni подтвердил, что министр не присутствовал на встрече.

ВИДЕО ДНЯ

Прямая речь Самуэльссона: "Была логистическая преграда, больше мы не комментируем подробности о поездке министра".

Предыстория: