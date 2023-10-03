Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Глава МИД Швеции не попал на важную встречу в Украине, так как забыл паспорт – СМИ

"Европейская правда", "Украинская правда"Вторник, 3 октября 2023, 13:41
Глава МИД Швеции не попал на важную встречу в Украине, так как забыл паспорт – СМИ
Tobias Billström, AFP via Getty Images

Министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрём не смог приехать на беспрецедентное заседание министров иностранных дел Евросоюза в Киеве 2 октября, потому что забыл паспорт.

Источник: австрийское издание "Die Presse" со ссылкой на дипломатические источники, передает "Европейская правда"

Детали: По информации источников, главный шведский дипломат забыл взять свой паспорт, поэтому на польско-украинской границе его не пропустили в Украину. 

Реклама:

Поэтому министру "пришлось отказаться от восьмичасовой поездки на поезде в Киев", пишет издание.

Билльстрема не было на совместном фото европейских министров, которое они сделали в Киеве.

Пресс-секретарь Билльстрёма Том Самуэльссон в текстовом сообщении Omni подтвердил, что министр не присутствовал на встрече. 

ВИДЕО ДНЯ

Прямая речь Самуэльссона: "Была логистическая преграда, больше мы не комментируем подробности о поездке министра".

Предыстория:

  • 2 октября в Киеве прошла неформальная встреча министров иностранных дел стран ЕС, впервые в истории состоявшейся за пределами Европейского Союза. Таким образом, главы МИД показали сигнал поддержки Украины в ее войне против России.
  • На встрече не присутствовал глава МИД Латвии Кришьянис Кариньш, потому что заболел.
  • Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау объяснил свое отсутствие состоянием здоровья, а также "спадом" в польско-украинских отношениях.
  • Не приехал в Киев и глава МИД Венгрии Петер Сийярто, за время полномасштабного вторжения РФ посещавший Россию, но не Украину.

Темы: УкраинаШвециямеждународные отношения
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Атака 29 декабря - самая большая по количеству жертв среди гражданских в Киеве. В городе объявят день траура

Пограничники отрицают закрытие границы для мужчин с инвалидностью 3-й группы

Ночная атака: Россия запускала дроны из Крыма, основной удар пришелся на Херсонщину

В Киеве количество жертв массированной атаки России достигло 13 человек

Владелец "Global Spirits" о подозрении СБУ: Надеюсь, это ошибка, а не рейдерство

Россия хочет "конкретных доказательств" от Польши по ракете, прежде чем давать объяснения

Все новости...
Украина
Ожидая зимних обстрелов, Украина хранит запасы трансформаторов за рубежом - The Economist
Экспорт электроэнергии из Украины в сентябре стал рекордным с начала года
ВСУ отбили атаки россиян на 5 направлениях, за сутки было 35 боестолкновений − Генштаб
Последние новости
14:33
Зеленский: От ракетного удара 29 декабря погибли 39 человек
14:18
Основатель правящей партии Грузии Иванишвили заявил, что возвращается в политику
14:03
фотоБойцы НГУ сбили крылатую ракету из стрелкового оружия во время массированной атаки в пятницу
13:51
В энергосистеме нет дефицита, резервов мощностей достаточно
13:38
обновлено от 12:22Силы ПВО сбили ракету возле Днепра
13:28
В Киеве водоканал сбрасывал химикаты в реку – экоинспекция
13:11
В Чехии после стрельбы в университете открыли 90 дел из-за одобряющих комментариев онлайн
12:52
фотоВо дворе поврежденной от обстрела РФ многоэтажки в Одессе включили гирлянду на елке
12:50
Атака 29 декабря - самая большая по количеству жертв среди гражданских в Киеве. В городе объявят день траура
12:44
Цены на нефть упали на 10% в 2023 году
Все новости...
Реклама: