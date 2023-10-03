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Глава МИД Швеции не попал на важную встречу в Украине, так как забыл паспорт – СМИ

"Европейская правда", "Украинская правда"Вторник, 3 октября 2023, 13:41
Глава МИД Швеции не попал на важную встречу в Украине, так как забыл паспорт – СМИ
Tobias Billström, AFP via Getty Images

Министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрём не смог приехать на беспрецедентное заседание министров иностранных дел Евросоюза в Киеве 2 октября, потому что забыл паспорт.

Источник: австрийское издание "Die Presse" со ссылкой на дипломатические источники, передает "Европейская правда"

Детали: По информации источников, главный шведский дипломат забыл взять свой паспорт, поэтому на польско-украинской границе его не пропустили в Украину. 

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Поэтому министру "пришлось отказаться от восьмичасовой поездки на поезде в Киев", пишет издание.

Билльстрема не было на совместном фото европейских министров, которое они сделали в Киеве.

Пресс-секретарь Билльстрёма Том Самуэльссон в текстовом сообщении Omni подтвердил, что министр не присутствовал на встрече. 

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Прямая речь Самуэльссона: "Была логистическая преграда, больше мы не комментируем подробности о поездке министра".

Предыстория:

  • 2 октября в Киеве прошла неформальная встреча министров иностранных дел стран ЕС, впервые в истории состоявшейся за пределами Европейского Союза. Таким образом, главы МИД показали сигнал поддержки Украины в ее войне против России.
  • На встрече не присутствовал глава МИД Латвии Кришьянис Кариньш, потому что заболел.
  • Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау объяснил свое отсутствие состоянием здоровья, а также "спадом" в польско-украинских отношениях.
  • Не приехал в Киев и глава МИД Венгрии Петер Сийярто, за время полномасштабного вторжения РФ посещавший Россию, но не Украину.

Темы: УкраинаШвециямеждународные отношения
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