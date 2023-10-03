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Членов распущенной пророссийской партии Молдовы допустили к выборам

"Европейская правда", "Украинская правда"Вторник, 3 октября 2023, 18:18
Членов распущенной пророссийской партии Молдовы допустили к выборам
лидер партии "Шор" Илан Шор, фото: молдовские СМИ

В Молдове Конституционный суд признал незаконной поправку в Кодекс о выборах, которая запрещала членам ранее распущенной партии "Шор" участвовать в выборах.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на молдовский телеканал TV8

Детали: Судьи молдовского Конституционного суда 3 октября рассмотрели жалобу пяти депутатов от распущенного "Шору", в частности его бывшей вице-председателя и фигурантки уголовных производств Марины Таубер, с требованием признать неконституционной статью Кодекса о выборах, которая запрещала им избираться на должности.

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После семи раундов дебатов суд решил принять жалобу независимых депутатов и признать оспариваемые положения Кодекса о выборах неконституционными.

Таким образом, члены распущенной и признанной неконституционной партии "Шор" теперь имеют право участвовать в местных выборах 5 ноября, а также в выборах, которые состоятся в Молдове в течение следующих пяти лет.

Как отмечает TV8, решение является окончательным, обжалованию не подлежит и вступает в силу со дня его принятия.

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Напомним: 31 июля парламент Молдовы утвердил поправки в избирательный кодекс Молдовы, которые предусматривали запрет участвовать в выборах членам партий, признанных неконституционными – как это произошло с "Шором".

О значении запрета партии "Шор" читайте в статье: Молдова идет на войну с агентами Кремля. Что означает запрет ключевой оппозиционной партии страны.

Темы: МолдовавиборыРосcия
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