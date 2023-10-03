Разногласия между Германией и Францией мешают Евросоюзу поддерживать Украину - FT

Напряженность в отношениях между Германией и Францией вызывает задержки в решении многих вопросов - от финансирования Украины до принятия национальных бюджетов.

Источник: Financial Times со ссылкой на чиновников из нескольких стран, пишет "Европейская правда"

Детали: По их словам, без согласования между Парижем и Берлином ЕС не удается решить несколько приоритетных и чувствительных вопросов, чему не помогает отсутствие личного взаимопонимания между канцлером ФРГ Олафом Шольцом и президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

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"Кажется, они просто не ладят. И это лежит в основе всего этого", – передает издание слова одного из присутствующих на недавних дискуссиях между двумя лидерами чиновника.

Как говорится в материале, проблемы вытекают как из значительных политических разногласий между Парижем и Берлином, так и из фрагментарной природы коалиционного правительства в Германии, что затрудняет для канцлера определение четкого направления в таких вопросах, как энергетика.

По данным источников Financial Times, напряженность в отношениях между Шольцом и Макроном сохраняется уже более года.

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Вопросы, которые остаются нерешенными в Брюсселе, включают переговоры о размере пополнения шестилетнего общего бюджета ЕС (MFF), содержащего критически важную финансовую поддержку для Украины, а также обновленную версию правил, регулирующих, сколько страны могут занимать и тратить в рамках пакта стабильности и роста.

По словам трех высокопоставленных чиновников ЕС, оба вопроса были делегированы Франции и Германии Еврокомиссией, чтобы сначала найти общую позицию, прежде чем остальные члены Евросоюза смогут возобновить переговоры.

"Они просто должны сесть в комнате вместе и обсудить (вопрос). Если этого не произойдет, для остальных бессмысленно пытаться найти консенсус", – сказал один из высокопоставленных чиновников ЕС.

Как пишет издание, долгожданная реформа рынка электроэнергии ЕС также тормозится из-за споров между Парижем и Берлином по ядерной энергетике, которая занимает центральное место в энергетической политике Франции и от которой Германия отказалась в рамках своего перехода к "зеленой" энергетике.

Напомним: