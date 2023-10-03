Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Розбіжності між Німеччиною та Францією заважають Євросоюзу підтримувати Україну - FT

"Європейська правда", "Українська правда"Вівторок, 3 жовтня 2023, 18:46
Розбіжності між Німеччиною та Францією заважають Євросоюзу підтримувати Україну - FT
Макрон і Шольц, Getty Images

Напруженість у відносинах між Німеччиною та Францією спричиняє затримки у вирішенні багатьох питань – від фінансування України до ухвалення національних бюджетів.

Джерело: Financial Times з посиланням на посадовців з декількох країн, пише "Європейська правда"

Деталі: За їхніми словами, без узгодження між Парижем і Берліном ЄС не вдається вирішити кілька пріоритетних і чутливих питань, чому не допомагає відсутність особистого порозуміння між канцлером ФРН Олафом Шольцем і президентом Франції Емманюелем Макроном.

Реклама:

"Здається, вони просто не ладнають. І це лежить в основі всього цього", – передає видання слова одного з присутніх на нещодавніх дискусіях між двома лідерами посадовця.

Як йдеться у матеріалі, проблеми випливають як зі значних політичних розбіжностей між Парижем і Берліном, так і з фрагментарної природи коаліційного уряду в Німеччині, що ускладнює для канцлера визначення чіткого напрямку в таких питаннях, як енергетика.

За даними джерел Financial Times, напруженість у відносинах між Шольцем і Макроном зберігається вже більше року.

ВІДЕО ДНЯ

Питання, які залишаються нерозв'язаними у Брюсселі, включають переговори про розмір поповнення шестирічного спільного бюджету ЄС (MFF), що містить критично важливу фінансову підтримку для України, а також оновлену версію правил, що регулюють, скільки країни можуть позичати і витрачати в рамках пакту стабільності та зростання.

За словами трьох високопосадовців ЄС, обидва питання були делеговані Франції та Німеччині Єврокомісією, щоб спочатку знайти спільну позицію, перш ніж решта членів Євросоюзу зможуть відновити переговори.

"Вони просто повинні сісти в кімнаті разом і обговорити (питання). Якщо цього не станеться, для решти безглуздо намагатися знайти консенсус", – сказав один із високопосадовців ЄС.

Як пише видання, довгоочікувана реформа ринку електроенергії ЄС також гальмується через суперечки між Парижем і Берліном щодо ядерної енергетики, яка займає центральне місце в енергетичній політиці Франції та від якої Німеччина відмовилася в рамках свого переходу до "зеленої" енергетики.

Нагадаємо:

  • Раніше Європарламент проголосував за резолюцію з перегляду бюджету Євросоюзу на 2021-2027 роки, які, зокрема, передбачають створення спеціального Українського фонду в 50 мільярдів євро.
  • Перед цим президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та президентка Європарламенту Роберта Метсола закликали до швидшого прогресу в запланованій реформі системи надання притулку в ЄС, переговори щодо якої зайшли в глухий кут.

Теми: НімеччинаФранціяУкраїна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

"Київстар" відновив 100% послуг - президент компанії

оновленоЗагроза балістики: в Україні оголошували масштабну повітряну тривогу

Е-реєстр військовозобов'язаних дозволить бачити, де люди працюють і платять податки – Сухопутні війська

відеоГоловний поліцейський Київщини має під Києвом маєток із власним виходом до води – ЗМІ

Ротація в Раді: Балога вийшов із "За майбутнє", групу врятував колишній "слуга"

"Київстар" усунув складнощі зі зв'язком, які виникли 20 грудня

Усі новини...
Німеччина
Президент Німеччини вважає, що треба обмежити нелегальну міграцію
Україна більше за інших купляє німецьку збрю
Прем’єр Польщі застеріг Зеленського від тісного союзу з Німеччиною
Останні новини
17:25
Новий уряд Польщі звільнив керівництво державних ЗМІ, один канал припинив мовлення
17:17
Fitch підвищило рейтинг "Нафтогазу" з "обмеженого дефолту" до переддефолтного "CC"
16:59
Міськрада позбавила Брежнєва звання "Почесного громадянина Дніпра"
16:56
В "Дію" вже надійшло 70 заявок на перереєстрацію авто: як працює послуга
16:54
Черкаському митрополиту УПЦ МП, який заперечував агресію РФ, пом’якшили запобіжний захід
16:47
Щодня з України виїжджає близько 6 тисяч чоловіків призовного віку через західний кордон – ДПСУ
16:42
Вдалося запобігти руйнуванню перегону між станціями "Деміївська" та "Либідська" - КМДА
16:41
Естонія та ще 9 країн запустили Талліннський механізм для кібердопомоги Україні
16:35
Скіфи носили стріли у сумках, виготовлених з людської шкіри – дослідження
16:25
У Києві 19 грудня зафіксували температурний рекорд
Усі новини...
Реклама: