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"Мир для Путина становится теснее": в ЕС приветствовали ратификацию Арменией Римского статута

"Европейская правда", "Украинская правда"Вторник, 3 октября 2023, 19:58
Мир для Путина становится теснее: в ЕС приветствовали ратификацию Арменией Римского статута
Урсула фон дер Ляйен, Getty Images

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поздравила Армению с ратификацией Римского статута. Теперь страна должна выполнить ордер на арест российского диктатора Владимира Путина.

Источник: реакция фон дер Ляйен в Twitter (X), сообщает "Европейская правда"

Детали: Председатель Еврокомиссии отметила, что после решения армянского парламента "для самодержца в Кремле мир становится теснее".

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"Приветствую ратификацию Римского статута Международного уголовного суда парламентом Армении. Армения присоединилась к 123 государствам, преданных верховенству права", – добавила она.

Напомним:

  • Национальное собрание Армении ранее во вторник приняло законопроект о ратификации Римского статута. Армения подписала Римский статут в 1998 году, но до сих пор его не ратифицировала.
  • Официальный Ереван подчеркивал необходимость ратификации Статута и признания его юрисдикции, подчеркивая, что риск новой военной агрессии против Армении со стороны Азербайджана остается высоким, а после ратификации документа военные преступления Баку будут подпадать под юрисдикцию МУС.
  • Государства, ратифицировавшие Римский статут, обязаны арестовать Владимира Путина в случае его приезда на территорию страны по ордеру, выданному Международным уголовным судом в контексте российской агрессии против Украины.
  • Но представитель Армении по международным правовым вопросам Егише Киракосян ранее уточнил: после ратификации Римского статута об аресте президента РФ Владимира Путина при въезде в Армению не может быть речи, поскольку нынешние руководители государств наделены иммунитетом.
  • Тем не менее, Москва ранее назвала недружественным шагом намерение Еревана ратифицировать Римский статут и заявила, что этот шаг "будет иметь самые негативные последствия для двусторонних отношений".

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Темы: АрменияПутинЕС
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