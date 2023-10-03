"Мир для Путина становится теснее": в ЕС приветствовали ратификацию Арменией Римского статута

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поздравила Армению с ратификацией Римского статута. Теперь страна должна выполнить ордер на арест российского диктатора Владимира Путина.

Источник: реакция фон дер Ляйен в Twitter (X), сообщает "Европейская правда"

Детали: Председатель Еврокомиссии отметила, что после решения армянского парламента "для самодержца в Кремле мир становится теснее".

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"Приветствую ратификацию Римского статута Международного уголовного суда парламентом Армении. Армения присоединилась к 123 государствам, преданных верховенству права", – добавила она.

Напомним: