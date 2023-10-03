Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Кулеба уверен, что поддержка Украины со стороны США не прекратится, несмотря на выборы

"Европейская правда", "Украинская правда"Вторник, 3 октября 2023, 23:03
Кулеба уверен, что поддержка Украины со стороны США не прекратится, несмотря на выборы
ДМИТРИЙ КУЛЕБА, ФОТО GETTY IMAGES

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в очередной раз выразил убеждение, что Соединенные Штаты продолжат оказывать Украине помощь, несмотря на внутренние политические процессы и грядущие президентские выборы.

Источник: Кулеба в эфире телемарафона во вторник, передает корреспондент "Европейской правды"

Детали: Глава МИД вспомнил о последнем визите президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон, во время которого тот имел "очень откровенные и искренние разговоры" с Джо Байденом и представителями Республиканской и Демократической партий в Конгрессе.

Реклама:

"И нет оснований говорить о том, что Америка не осознает важности для мира той борьбы, которая сейчас идет в Украине", – подчеркнул он.

Кулеба признал, что во время избирательного процесса в США будут "какие-то неожиданные политические шаги оппонентов".

"Но благодаря тому, что президент имел очень предметные и сконцентрированные разговоры, которые дали свой результат в плане предоставления Украине дополнительной поддержки, мы можем рассчитывать на продолжение поддержки Украины со стороны Соединенных Штатов", – добавил министр.

ВИДЕО ДНЯ

Напомним, в минувшие выходные США в последний момент утвердили временный бюджет, предотвращающий остановку работы правительства, однако без средств на помощь Украине – чтобы увеличить шансы на его принятие.

После этого президент США Джо Байден призвал республиканцев в Конгрессе не допустить проблем с помощью Украине. А Государственный департамент раскритиковал Конгресс за то, что он не одобрил крайне необходимую помощь для Украины.

Кроме того, Байден во вторник утром провел телефонный разговор с лидерами союзников США и заверил их в дальнейшей поддержке Киева.

Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Белый дом хочет объединить в один пакет помощь Украине и Израилю – СМИ

Воздушные силы сбили 27 "Шахедов" из 36

Это военное преступление – Human Rights Watch раскритиковала осаду сектора Газа

ФотоВ секторе Газа мощные взрывы – CNN

ХАМАС заявил, что готов к переговорам с Израилем – Reuters

США назвали Иран соучастником нападения на Израиль

Все новости...
Последние новости
09:53
Цены на нефть наиболее снизились за полгода
09:47
Россия будет избегать объявления мобилизации до выборов президента − разведка Британии
09:39
Гостиница, амбулатория, библиотека: в областях рассказали о поврежденном атаками России
09:37
Парламент Грузии не будет осуждать намерения РФ создать базу для флота в Абхазии
09:34
В Украине продолжает расти спрос на электроавто
09:09
Белый дом: США не собираются вводить войска в Израиль
09:06
Столичное метро получило очередную партию вагонов от Варшавы
09:01
Белый дом хочет объединить в один пакет помощь Украине и Израилю – СМИ
08:34
Российский "Шахед" попал по инфраструктуре в Одесской области − ОВА
08:20
Россия потеряла еще 450 солдат, 6 танков и средство ПВО – украинский Генштаб
Все новости...
Реклама: