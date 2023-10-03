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Кулеба уверен, что поддержка Украины со стороны США не прекратится, несмотря на выборы

"Европейская правда", "Украинская правда"Вторник, 3 октября 2023, 23:03
Кулеба уверен, что поддержка Украины со стороны США не прекратится, несмотря на выборы
ДМИТРИЙ КУЛЕБА, ФОТО GETTY IMAGES

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в очередной раз выразил убеждение, что Соединенные Штаты продолжат оказывать Украине помощь, несмотря на внутренние политические процессы и грядущие президентские выборы.

Источник: Кулеба в эфире телемарафона во вторник, передает корреспондент "Европейской правды"

Детали: Глава МИД вспомнил о последнем визите президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон, во время которого тот имел "очень откровенные и искренние разговоры" с Джо Байденом и представителями Республиканской и Демократической партий в Конгрессе.

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"И нет оснований говорить о том, что Америка не осознает важности для мира той борьбы, которая сейчас идет в Украине", – подчеркнул он.

Кулеба признал, что во время избирательного процесса в США будут "какие-то неожиданные политические шаги оппонентов".

"Но благодаря тому, что президент имел очень предметные и сконцентрированные разговоры, которые дали свой результат в плане предоставления Украине дополнительной поддержки, мы можем рассчитывать на продолжение поддержки Украины со стороны Соединенных Штатов", – добавил министр.

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Напомним, в минувшие выходные США в последний момент утвердили временный бюджет, предотвращающий остановку работы правительства, однако без средств на помощь Украине – чтобы увеличить шансы на его принятие.

После этого президент США Джо Байден призвал республиканцев в Конгрессе не допустить проблем с помощью Украине. А Государственный департамент раскритиковал Конгресс за то, что он не одобрил крайне необходимую помощь для Украины.

Кроме того, Байден во вторник утром провел телефонный разговор с лидерами союзников США и заверил их в дальнейшей поддержке Киева.

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