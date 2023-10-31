Россияне бросают в "мясные атаки" незащищенную пехоту "Штурм-Z" под Авдеевкой – ISW

Россияне в атаках под Авдеевкой используют отряды пехоты "Штурм-Z", которые теряют от 40 до 70 процентов личного состава за считанные дни.

Источник: Институт изучения войны (ISW)

Детали: Эксперты отмечают, что российские войска продолжают использовать штурмовые подразделения "Штурм-З", состоящие преимущественно из штафников, в лобовых атаках, возглавляемых пехотинцами.

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Спикер таврической группировки полковник Александр Штупун заявил 30 октября, что российские войска готовятся к проведению "мясных атак" (лобовых атак пехоты - ред.) под Авдеевкой и тренируют подразделения "Штурм-Z" для будущих штурмов без снаряжения и техники.

Российский "военкор", который якобы находится на авдеевском направлении, утверждал, что "мясные атаки" - это когда российская пехота атакует без артиллерийской поддержки.

Он утверждал, что когда два российских полка проводят "мясные атаки" бок о бок, стык между зонами ответственности обоих полков остается незащищенным и уязвимым для украинских контратак.

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Другой российский "военкор" утверждал, что штурмовые отряды "Штурма-Z" на авдеевском направлении и на южном фланге Бахмута часто уничтожаются после нескольких дней активных действий и в среднем теряют от 40 до 70 процентов личного состава.

Он критиковал плохую подготовку российских военных подразделений "Штурма-Z" и нежелание офицеров учитывать предложения командиров "Штурма-Z" при назначении им боевых задач.

По словам российского "военкора", подразделения "Штурма-Z" часто вводятся в бой до проведения разведки или установления связи с соседними подразделениями и, как правило, пытаются эвакуировать своих раненых без артиллерийского прикрытия, что приводит к еще большим потерям.

Оба "военкора" отметили отсутствие надлежащей артиллерийской поддержки российских атак и контратак.

Один из них заявил, что эти факторы приводят к тому, что подразделения "Штурма-Z" превращаются в "мусор", так и не достигнув значительных результатов.

"О неэффективности подразделений "Штурма-Z" неоднократно сообщала ISW", - добавляют эксперты.

Ключевые выводы ISW за 30 октября: