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Россияне бросают в "мясные атаки" незащищенную пехоту "Штурм-Z" под Авдеевкой – ISW

Ольга ГлущенкоВторник, 31 октября 2023, 03:38
Россияне бросают в мясные атаки незащищенную пехоту Штурм-Z под Авдеевкой – ISW
российский оккупант, иллюстративное фото РИА Новости

Россияне в атаках под Авдеевкой используют отряды пехоты "Штурм-Z", которые теряют от 40 до 70 процентов личного состава за считанные дни.

Источник: Институт изучения войны (ISW)

Детали: Эксперты отмечают, что российские войска продолжают использовать штурмовые подразделения "Штурм-З", состоящие преимущественно из штафников, в лобовых атаках, возглавляемых пехотинцами.

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Спикер таврической группировки полковник Александр Штупун заявил 30 октября, что российские войска готовятся к проведению "мясных атак" (лобовых атак пехоты - ред.) под Авдеевкой и тренируют подразделения "Штурм-Z" для будущих штурмов без снаряжения и техники.

Российский "военкор", который якобы находится на авдеевском направлении, утверждал, что "мясные атаки" - это когда российская пехота атакует без артиллерийской поддержки.

Он утверждал, что когда два российских полка проводят "мясные атаки" бок о бок, стык между зонами ответственности обоих полков остается незащищенным и уязвимым для украинских контратак.

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Другой российский "военкор" утверждал, что штурмовые отряды "Штурма-Z" на авдеевском направлении и на южном фланге Бахмута часто уничтожаются после нескольких дней активных действий и в среднем теряют от 40 до 70 процентов личного состава.

Он критиковал плохую подготовку российских военных подразделений "Штурма-Z" и нежелание офицеров учитывать предложения командиров "Штурма-Z" при назначении им боевых задач.

По словам российского "военкора", подразделения "Штурма-Z" часто вводятся в бой до проведения разведки или установления связи с соседними подразделениями и, как правило, пытаются эвакуировать своих раненых без артиллерийского прикрытия, что приводит к еще большим потерям.

Оба "военкора" отметили отсутствие надлежащей артиллерийской поддержки российских атак и контратак.

Один из них заявил, что эти факторы приводят к тому, что подразделения "Штурма-Z" превращаются в "мусор", так и не достигнув значительных результатов.

"О неэффективности подразделений "Штурма-Z" неоднократно сообщала ISW", - добавляют эксперты.

Ключевые выводы ISW за 30 октября:

  • Российские официальные лица заявили, что их правоохранительные органы подавили антисемитские беспорядки в Махачкале. Президент России Владимир Путин отреагировал на антисемитские акции 29 октября в Дагестане, обвинив Украину в попытке "спровоцировать погромы в России" под руководством Запада.
  • Большинство российских чиновников осудили участников беспорядков и региональные власти за игнорирование антисемитских настроений в Дагестане.
  • Беспорядки 29 октября в Дагестане подчеркивают растущую радикализацию и фракционность российского общества, что является следствием гипернационалистических идеологий, которым война в Украине придала силы.
  • Неизвестные российские солдаты убили украинскую семью в оккупированной Волновахе Донецкой области, что еще больше подчеркнуло угрожающую атмосферу насилия на оккупированных территориях Украины. Некоторые российские комментаторы использовали обстоятельства трагедии в Волновахе, чтобы обвинить Украину в попытке разжечь межэтническую напряженность в российском информационном пространстве.
  • Украинские силы 30 октября осуществили подтвержденные продвижения вблизи Бахмута и на западе Запорожской области.
  • Российские войска продолжают использовать штурмовые подразделения "Штурм-З", состоящие преимущественно из пленных, в лобовых атаках под руководством пехотинцев.
  • Министр обороны России Сергей Шойгу на 10-м Пекинском Сянганском форуме 30 октября подчеркнул якобы кооперативный характер российско-китайских отношений.
  • Российские войска проводили наступательные операции вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная, под Бахмутом, под Авдеевкой, к западу и юго-западу от Донецка, в приграничной зоне между западной частью Донецкой и восточной частью Запорожской областей, а также в западной части Запорожской области 30 октября и продвинулись вперед на некоторых направлениях.

Темы: АвдеевкавойнаISW
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