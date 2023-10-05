Следствие дало новые детали стрельбы в Днепре: в крови спутницы погибшего тоже был алкоголь

Оба участника конфликта с полицией в Днепре, который привел к гибели одного из них - мужчины - были под воздействием алкоголя.

Источник: советник по коммуникациям Государственного бюро расследований Татьяна Сапьян в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь: "В отношении погибшего мужчины следствие еще не предоставило соответствующую справку о содержании алкоголя в его крови, продолжаются комплексные экспертизы. В то же время следователи допросили гражданскую жену и детей погибшего, которые показали, что накануне он употреблял алкоголь и сел за руль нетрезвым. То есть следствие имеет непосредственные показания.

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В то же время в отношении гражданской жены погибшего, которая была на водительском сиденье, когда авто остановили полицейские, следователи справкой подтвердили, что в ее крови также был алкоголь - 0,33 промилле (допустимое содержание алкоголя в крови человека, управляющего транспортным средством - 0,2 промилле -ред.)".

Детали: Относительно пуль в теле погибшего Сапьян отметила, что по данным следствия, полицейский совершил три выстрела, попаданий же было два.

На уточняющий вопрос представитель ГБР отметила, что подозреваемый патрульный (находится под круглосуточным домашним арестом -ред.) вину не признает, но сотрудничает со следствием и согласился на следственный эксперимент, чтобы воссоздать все события того дня. И он и его напарница (сейчас отстранены от службы) дают показания.

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Что предшествовало: Патрульная полиция опубликовала видео из Днепра, которое демонстрирует нарушение правил дорожного движения автомобилем Jaguar и фиксирует действия правоохранителей при попытке задержать нарушителей.

Министр внутренних дел Игорь Клименко призвал к взвешенному, согласно нормам законодательства, подходу в оценке трагедии в Днепре, где нарушитель погиб от рук полицейского.

Мэр города Днепр Борис Филатов встал на сторону патрульных, подчеркнув, что никто не имеет права трогать правоохранителя при исполнении служебных обязанностей.

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