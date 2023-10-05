Следствие дало новые детали стрельбы в Днепре: в крови спутницы погибшего тоже был алкоголь
Оба участника конфликта с полицией в Днепре, который привел к гибели одного из них - мужчины - были под воздействием алкоголя.
Источник: советник по коммуникациям Государственного бюро расследований Татьяна Сапьян в комментарии "Украинской правде"
Прямая речь: "В отношении погибшего мужчины следствие еще не предоставило соответствующую справку о содержании алкоголя в его крови, продолжаются комплексные экспертизы. В то же время следователи допросили гражданскую жену и детей погибшего, которые показали, что накануне он употреблял алкоголь и сел за руль нетрезвым. То есть следствие имеет непосредственные показания.
В то же время в отношении гражданской жены погибшего, которая была на водительском сиденье, когда авто остановили полицейские, следователи справкой подтвердили, что в ее крови также был алкоголь - 0,33 промилле (допустимое содержание алкоголя в крови человека, управляющего транспортным средством - 0,2 промилле -ред.)".
Детали: Относительно пуль в теле погибшего Сапьян отметила, что по данным следствия, полицейский совершил три выстрела, попаданий же было два.
На уточняющий вопрос представитель ГБР отметила, что подозреваемый патрульный (находится под круглосуточным домашним арестом -ред.) вину не признает, но сотрудничает со следствием и согласился на следственный эксперимент, чтобы воссоздать все события того дня. И он и его напарница (сейчас отстранены от службы) дают показания.
Что предшествовало: Патрульная полиция опубликовала видео из Днепра, которое демонстрирует нарушение правил дорожного движения автомобилем Jaguar и фиксирует действия правоохранителей при попытке задержать нарушителей.
Министр внутренних дел Игорь Клименко призвал к взвешенному, согласно нормам законодательства, подходу в оценке трагедии в Днепре, где нарушитель погиб от рук полицейского.
Мэр города Днепр Борис Филатов встал на сторону патрульных, подчеркнув, что никто не имеет права трогать правоохранителя при исполнении служебных обязанностей.
Предыстория:
- 29 августа 2023 года в Днепре патрульный смертельно ранил мужчину. По предварительной информации, полицейские остановили автомобиль после нарушения им ПДД. По требованию выйти из авто, где находились несовершеннолетние дети, нарушители отказались. Правоохранители начали силой вытаскивали женщину, которая находилась на водительском сиденье, из авто.
- Мужчина вел себя агрессивно и имел признаки алкогольного опьянения. Правоохранители использовали газовый баллончик, но мужчина продолжил сопротивляться. Во время драки полицейский применил табельное оружие. От полученных огнестрельных ранений пострадавший скончался на месте.
- Убитого звали Джумбери Силогава. Ему было 38 лет, он прописан в Днепропетровской области. Мужчина имел бизнес в сфере предоставления ритуальных услуг.
- В ГБР сообщили, что расследуют правомерность применения правоохранителем табельного оружия, что привело к гибели человека.
- Спутнице мужчины, которого во время сопротивления смертельно ранил сотрудник полиции было сообщено о подозрении по статье "Сопротивление полицейскому при исполнении им служебных обязанностей". Суд отправил ее под домашний арест с 21:00 до 7:00.