Удар по Грозе: россияне могли думать, что в кафе военные, – но там были гражданские

Российские войска могли нанести удар по кафе в селе Гроза в Харьковской области, думая, что там будут украинские военные, – однако там были только гражданские люди, преимущественно женщины.

Источник: спикер Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко в эфире "Радио Свобода" (проект "Свобода.Ранок") 6 октября

Прямая речь Чубенко: "Удар был очень точный, использовалась очень точная и дорогая ракета, которых немного в России.

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Исходя из мотивов удара, которые пока неизвестны, – возможно, действительно было наведение кем-то из местных. Поскольку россияне считали, что будут военные на этих похоронах и поминках погибшего военного. Но там были только гражданские, это в основном – женщины".

Детали: На уточнение, могло ли быть возможным мотивом то, что российские силы считали, что на этих поминках будут украинские военнослужащие, Чубенко ответил утвердительно.

Именно поэтому мог быть точный удар в эту локацию, подтвердил спикер: "Да, да, именно поэтому. Именно как вы сказали".

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