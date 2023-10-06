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Удар по Грозе: россияне могли думать, что в кафе военные, – но там были гражданские

Елена РощинаПятница, 6 октября 2023, 10:55
Удар по Грозе: россияне могли думать, что в кафе военные, – но там были гражданские
Последствия удара по с. Гроза в Харьковской области, фото прокуратуры

Российские войска могли нанести удар по кафе в селе Гроза в Харьковской области, думая, что там будут украинские военные, – однако там были только гражданские люди, преимущественно женщины.  

Источник: спикер Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко в эфире "Радио Свобода" (проект "Свобода.Ранок") 6 октября 

Прямая речь Чубенко: "Удар был очень точный, использовалась очень точная и дорогая ракета, которых немного в России. 

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Исходя из мотивов удара, которые пока неизвестны, – возможно, действительно было наведение кем-то из местных. Поскольку россияне считали, что будут военные на этих похоронах и поминках погибшего военного. Но там были только гражданские, это в основном – женщины".

Детали: На уточнение, могло ли быть возможным мотивом то, что российские силы считали, что на этих поминках будут украинские военнослужащие, Чубенко ответил утвердительно. 

Именно поэтому мог быть точный удар в эту локацию, подтвердил спикер: "Да, да, именно поэтому. Именно как вы сказали".

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Предыстория: 

  • 5 октября россияне ударили по кафе-магазину в селе Гроза Купянского района Харьковской области. Там тогда проходили поминки по умершему военному.
  • Министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил, что попадание было настолько точным, что есть подозрение, что удар навел кто-то из местных жителей.
  • По состоянию на утро 6 октября известно о 52 погибших. Среди погибших – вдова и сын военного, по которому были поминки после его перезахоронения в родном селе. Сын перезахороненного был бывшим военным, который демобилизировался, – он погиб вместе с женой. 
  • В Харьковской области объявлен трехдневный траур 6-8 октября.

Темы: Харьковская областьвойнаРосcияжертвы
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