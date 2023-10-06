Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Обстрел Харькова: количество раненых возросло до 27

Роман ПетренкоПятница, 6 октября 2023, 14:40
Обстрел Харькова: количество раненых возросло до 27
фото: гсчс

В результате утреннего удара россиян по центру Харькова 6 октября, кроме двух погибших, насчитали 30 раненых гражданских, сообщила ОВА.

Источник: Харьковская ОВА

Детали: Кроме 27 пострадавших, еще погиб 10-летний мальчик, о котором сообщалось ранее.

Реклама:

Экстренные службы продолжают работать на месте удара.

Тем временем президент Владимир Зеленский опубликовал видео с последствиями удара.

ВИДЕО ДНЯ

Также власти рассказали о российском утреннем обстреле Купянска. Снаряд оккупантов попал в многоэтажку.

Предварительно, там без пострадавших.

Обновлено: Через несколько часов власти обновили данные - ранены всего 30 человек: 20 мужчин и 9 женщин в возрасте от 18 до 85 лет, также пострадал 11-месячный мальчик - брат погибшего ребенка и внук погибшей бабушки.

Состояние большинства раненых, в том числе ребенка, - среднее.

Преимущественно у людей - взрывные травмы, осколочные ранения рук и ног, лица, гематомы.

У двух пострадавших - острая реакция на стресс.

Напомним: Утром 6 октября оккупанты ударили по центру Харькова.

Темы: Харьковобстрелвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский: От ракетного удара 29 декабря погибли 39 человек

Атака 29 декабря - самая большая по количеству жертв среди гражданских в Киеве. В городе объявят день траура

Пограничники отрицают закрытие границы для мужчин с инвалидностью 3-й группы

Ночная атака: Россия запускала дроны из Крыма, основной удар пришелся на Херсонщину

В Киеве количество жертв массированной атаки России достигло 13 человек

Владелец "Global Spirits" о подозрении СБУ: Надеюсь, это ошибка, а не рейдерство

Все новости...
Харьков
Обстрел Харькова: бабушка 10-летнего мальчика также погибла
Обстрел Харькова: из-под завалов достали тело 10-летнего мальчика
Оккупанты ударили по Харькову: есть пострадавшие
Последние новости
14:55
фотоВ Турции состоялся первый полет беспилотника с украинским двигателем
14:45
В 2023 году украинцы донатили в 3 раза больше, чем в прошлом году - monobank
14:33
Зеленский: От ракетного удара 29 декабря погибли 39 человек
14:18
Основатель правящей партии Грузии Иванишвили заявил, что возвращается в политику
14:03
фотоБойцы НГУ сбили крылатую ракету из стрелкового оружия во время массированной атаки в пятницу
13:51
В энергосистеме нет дефицита, резервов мощностей достаточно
13:38
обновлено от 12:22Силы ПВО сбили ракету возле Днепра
13:28
В Киеве водоканал сбрасывал химикаты в реку – экоинспекция
13:11
В Чехии после стрельбы в университете открыли 90 дел из-за одобряющих комментариев онлайн
12:52
фотоВо дворе поврежденной от обстрела РФ многоэтажки в Одессе включили гирлянду на елке
Все новости...
Реклама: