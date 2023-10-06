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Обстрел Харькова: количество раненых возросло до 27

Роман ПетренкоПятница, 6 октября 2023, 14:40
Обстрел Харькова: количество раненых возросло до 27
фото: гсчс

В результате утреннего удара россиян по центру Харькова 6 октября, кроме двух погибших, насчитали 30 раненых гражданских, сообщила ОВА.

Источник: Харьковская ОВА

Детали: Кроме 27 пострадавших, еще погиб 10-летний мальчик, о котором сообщалось ранее.

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Экстренные службы продолжают работать на месте удара.

Тем временем президент Владимир Зеленский опубликовал видео с последствиями удара.

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Также власти рассказали о российском утреннем обстреле Купянска. Снаряд оккупантов попал в многоэтажку.

Предварительно, там без пострадавших.

Обновлено: Через несколько часов власти обновили данные - ранены всего 30 человек: 20 мужчин и 9 женщин в возрасте от 18 до 85 лет, также пострадал 11-месячный мальчик - брат погибшего ребенка и внук погибшей бабушки.

Состояние большинства раненых, в том числе ребенка, - среднее.

Преимущественно у людей - взрывные травмы, осколочные ранения рук и ног, лица, гематомы.

У двух пострадавших - острая реакция на стресс.

Напомним: Утром 6 октября оккупанты ударили по центру Харькова.

Темы: Харьковобстрелвойна
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