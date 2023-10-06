Обстрел Харькова: количество раненых возросло до 27
В результате утреннего удара россиян по центру Харькова 6 октября, кроме двух погибших, насчитали 30 раненых гражданских, сообщила ОВА.
Источник: Харьковская ОВА
Детали: Кроме 27 пострадавших, еще погиб 10-летний мальчик, о котором сообщалось ранее.
Экстренные службы продолжают работать на месте удара.
Тем временем президент Владимир Зеленский опубликовал видео с последствиями удара.
Также власти рассказали о российском утреннем обстреле Купянска. Снаряд оккупантов попал в многоэтажку.
Предварительно, там без пострадавших.
Обновлено: Через несколько часов власти обновили данные - ранены всего 30 человек: 20 мужчин и 9 женщин в возрасте от 18 до 85 лет, также пострадал 11-месячный мальчик - брат погибшего ребенка и внук погибшей бабушки.
Состояние большинства раненых, в том числе ребенка, - среднее.
Преимущественно у людей - взрывные травмы, осколочные ранения рук и ног, лица, гематомы.
У двух пострадавших - острая реакция на стресс.
Напомним: Утром 6 октября оккупанты ударили по центру Харькова.