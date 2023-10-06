Зеленский в очередной раз встретился с президентом не признанного Украиной Косова
Пятница, 6 октября 2023, 16:02
Президент Владимир Зеленский провел встречу с Вйосой Османи, президенткой не призного Украиной Косова. Это произошло на полях саммита Европейского политического сообщества в испанской Гранаде.
Источник: Twitter (X) Османи, сообщает "Европейская правда"
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Детали: Османи опубликовала фото рукопожатия с Зеленским, подписав "Стойкость. Решительность. Надежда".
Resilience. Determination. Hope. 🇽🇰🇺🇦 pic.twitter.com/Kd9FE8JKmc— Vjosa Osmani (@VjosaOsmaniPRKS) October 6, 2023
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Напомним:
- Зеленский уже встречался с Османи на полях предыдущего саммита – в июне в Кишиневе. И тогда, и в этот раз украинская сторона не сообщала о факте встречи.
- Украина официально не признает Косово – страну, которая провозгласила независимость в 2008 году и чье право сделать этот шаг подтвердил Международный суд ООН.
- С тех пор около ста стран мира признали Косово, остальные же считают его частью Сербии, где страна официально считается краем Косово и Метохия.
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