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Зеленский в очередной раз встретился с президентом не признанного Украиной Косова

"Европейская правда", "Украинская правда"Пятница, 6 октября 2023, 16:02
Зеленский в очередной раз встретился с президентом не признанного Украиной Косова
фото: Twitter (X) Османи

Президент Владимир Зеленский провел встречу с Вйосой Османи, президенткой не призного Украиной Косова. Это произошло на полях саммита Европейского политического сообщества в испанской Гранаде.

Источник: Twitter (X) Османи, сообщает "Европейская правда"

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Детали: Османи опубликовала фото рукопожатия с Зеленским, подписав "Стойкость. Решительность. Надежда".

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Напомним:

  • Зеленский уже встречался с Османи на полях предыдущего саммита – в июне в Кишиневе. И тогда, и в этот раз украинская сторона не сообщала о факте встречи.
  • Украина официально не признает Косово – страну, которая провозгласила независимость в 2008 году и чье право сделать этот шаг подтвердил Международный суд ООН.
  • С тех пор около ста стран мира признали Косово, остальные же считают его частью Сербии, где страна официально считается краем Косово и Метохия.

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Темы: КосовоЗеленский
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